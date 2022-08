TYLER, Texas (KETK) – Rebecca Smith with Alzheimer’s Alliance visits the studio Monday to discuss upcoming free caregiver workshops.

The Alzheimer’s Alliance of Smith County has been serving people living with dementia and their families for 40 years. They offer free memory screenings, case management, counseling, caregiver education classes, a Day Club program, and Project Lifesaver locator bracelets.

Driving and Dementia: We Need to Talk

August 17 @ 11:30 am – 1:00 pm

FREE

Register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsPGAW9iC0Ln8jbAMF3qp4Kjtatah74gOSD6RQhVt18ctNSw/viewform

Led by Ravonne McCray and Janet Hoelscher from Texas A&M AgriLife Extension’s Mature Driver Program. Talking with a loved one with dementia about giving up driving can be a hard conversation. Caregivers will learn tips for the conversation in this class. Attendees are encouraged to bring a brown bag lunch!

Dementia 101 en Español: Clase de cuidado de personas con demencia

August 26 @ 6:00 pm – 7:30 pm

FREE

Registrate aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2w8zY45cTm1CNhlFhuttS2psBnxu3uM3p8sr-pxTfniYi5g/viewform

Este curso está diseñado para brindarles a los cuidadores una idea de la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia, aprender formas de comunicarse de manera efectiva y compasiva con una persona que tiene demencia, introducir compromisos significativos en el día y crear actividades en el momento, lidiar con el comportamiento desafiante. Tambien se puede aprender a usar la historia de vida de una persona para generar felicidad, reducir los problemas y fomentar la cooperación.