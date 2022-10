TYLER, Texas (KETK) — Every year at the height of the Texas Rose Festival Parade, the queen and her dress are revealed, leaving many marveling over the designs of the dress.

As we approach the start of the Texas Rose Festival, let’s take a trip down memory lane to honor the previous rose queens.

2022: Molly Louise Berry

2020-2021: Anna Grace Hallmark

2019: Hanna Claire Waits

2018: Amanda Elaine Hiles

2017: Emily Kaye Evans

2016: Mallory Kristine Curtis

2015: Madeline Shirley Wynne

2014: Kathryn Elizabeth Peltier

2013: Rachel Vanderpool Clyde

2012: Haley McGrede Anderson

2011: Morgan Elizabeth Rippy

2010: Mary-Lawson Bracken Walden

2009: Emily Austin

2008: Sarah Elizabeth Clyde

2007: Grace Hartley Ramey

2006: Lauren Frances Jones

2005: Katherine Claire Noel King

2004: Lauren French Sanford

2003: Elizabeth Arlene Lilly

2002: Audrey Elizabeth Bell

2001: Martha Claire Woldert

2000: Caroline Malone Key

1999: Joan Lindsay Burroughs

1998: Meridith Leigh Patterson

1997: Elizabeth Peacock Marsh Smith

1996: Anna Elizabeth Clyde

1995: Martha Lindsey Wolf

1994: Michael Katherine McArthur

1993: Erin Elizabeth Simpson

1992: Kristie Leigh Hardin

1991: Ashley Jean Powell

1990: Katherine Claire Duncan

1989: Samantha Price Fischer

1988: Lona Elizabeth Clyde

1987: Allyson Anne Henry

1986: Marla Kathryn Hughes

1985: Mollie Bess Arnold

1984: Diana Patricia Taylor

1983: Jane Alice Boyd Hartley

1982: Jamie Clara Arnold

1981: Kay Elizabeth Fair

1980: Alicia Stanley Wynne

1979: Claire Martin Ramey

1978: Virginia Rice Fair

1977: Amy Jane Lawrence

1976: Hollee Susann Hedge

1975: Nanette Oge

1974: Eloise Clyde

1973: Amanda Warner

1972: Cynthia Eileen Stringer

1971: Mary Martha Fair

1970: Melinda Riter

1969: Eugenia Key

1968: Louise Grelling Spence

1967: Katherine Clyde

1966: Lynn Clawater

1965: Elaine McKay

1964: Carolyn Louise Shaw

1963: Lometa Hudnall

1962: Harriet Sue Caldwell

1961: Lousanne Wise

1960: Carol Dean

1959: Elizabeth Byers

1958: Patricia Lewis

1957: Kay Howard

1956: Gail Hudson

1955: Maymerle Shirley

1954: Joanne Miller

1953: Sally Kay

1952: Carol Ellison

1951: Catherine Roberts

1950: Laura Jill King

1949: Rose Marie Young

1948: Mary Anne Nenney

1947: Carolyn Riviere

1942-1946: Canceled

1941: Elizabeth Calhoun

1940: Mary John Grelling

1939: Dorothy Bell

1938: Frances Connally

1937: Katherine Booty

1936: Gertrude Anne Windsor

1935: Margaret Hunt

1934: Louise Boren

1933: Margaret Copeland