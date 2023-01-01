Contest & Sweepstakes Winners 2023

|Contest Name
|Giveaway Date
|First Name
|Last Name
|Location
|PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023
|1/30/2023
|Bobby
|Knight
|Gladewater
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/26/2023
|Mary Margaret
|Ligon
|Tyler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/24/2023
|Shelley
|Sadler
|Tyler
|PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023
|1/23/2023
|Patsy
|Tayler
|Grapeland
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/19/2023
|Cindy
|Ruescher
|Tyler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/17/2023
|Elsie
|Redd
|Tyler
|PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023
|1/17/2023
|Ashlie
|Ashby
|Longview
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/12/2023
|Charlotte
|Groening
|Whitehouse
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/5/2023
|Kay
|Miles
|Longview
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/3/2023
|Frank
|Noble
|Tyler
|PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023
|1/3/2023
|Steven
|Lehmann
|Quitman