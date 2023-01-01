Contest & Sweepstakes Winners 2023

Contest Name Giveaway Date  First Name  Last Name  Location 
PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023 1/30/2023 Bobby Knight Gladewater
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/26/2023 Mary Margaret Ligon Tyler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/24/2023 Shelley Sadler Tyler
PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023 1/23/2023 Patsy Tayler Grapeland
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/19/2023 Cindy Ruescher Tyler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/17/2023 Elsie Redd Tyler
PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023 1/17/2023 Ashlie Ashby Longview
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/12/2023 Charlotte Groening Whitehouse
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/5/2023 Kay Miles Longview
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY 1/3/2023 Frank Noble Tyler
PRO FOOTBALL CHALLENGE 2023 1/3/2023 Steven Lehmann Quitman
2022 Winners
2021 Winners