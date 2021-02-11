Contest & Sweepstakes Winners 2021

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|Contest Name
|Giveaway Date
|First Name
|Last Name
|Location
|BIG GAME GIVEAWAY
|2/2/2021
|Alan
|Morris
|Lindale
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/5/2021
|Kelli
|Rodriquez
|Jacksonville
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/7/2021
|Brian
|McCormick
|Winona
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/12/2021
|Delores
|Maires
|Lindale
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/14/2021
|Jamie
|Hayes
|Tyler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/19/2021
|Mike
|Dulin
|Kilgore
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/21/2021
|Kim
|Armstrong
|Lindale
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/26/2021
|Kay
|Brashear
|Gilmer
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|1/28/2021
|Matthew
|Lee
|Tyler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|2/2/2021
|Shavica
|Barron
|Longview
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|2/4/2021
|Janet
|Skopic
|Jacksonville
|PRO FOOTBALL CHALLENGE
|2/8/2021
|Ben
|Carpenter
|Tyler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|2/9/2021
|Georgia
|Pettigrew
|Chandler
|CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY
|2/11/2021
|Loretta
|Stamps
|Arp