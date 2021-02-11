Contest & Sweepstakes Winners 2021

Contest NameGiveaway DateFirst NameLast NameLocation
BIG GAME GIVEAWAY2/2/2021AlanMorrisLindale
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/5/2021KelliRodriquezJacksonville
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/7/2021BrianMcCormickWinona
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/12/2021DeloresMairesLindale
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/14/2021JamieHayesTyler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/19/2021MikeDulinKilgore
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/21/2021KimArmstrongLindale
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/26/2021Kay BrashearGilmer
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY1/28/2021MatthewLeeTyler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY2/2/2021ShavicaBarronLongview
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY2/4/2021JanetSkopicJacksonville
PRO FOOTBALL CHALLENGE2/8/2021BenCarpenterTyler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY2/9/2021GeorgiaPettigrewChandler
CTCU COFFEE MUG GIVEAWAY2/11/2021LorettaStampsArp