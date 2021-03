LIST: Almost 50,000 vaccines to come to East Texas locations this week

TYLER, Texas (KETK) – Vaccines continue to roll out across the state of Texas with a new addition this week.

For the second week of March, 40,900 COVID-19 vaccines will come to East Texas. Just last week, Texas only got 18,000 doses. Now, with the addition of the one-dose Johnson & Johnson vaccine, that number has more than doubled.

Though supplies are increasing, only those in 1A and 1B tiers are eligible. Because of a new federal directive, education and child care personnel are now eligible for the vaccine as well.

The Department of State Health Services recommends that people do not show up at a provider looking for a vaccine. Instead, search their website and call if the website doesn’t answer your questions.

If you know someone who is eligible for the vaccine but lacks internet access, you can tell them to call 2-1-1 for referral to a local vaccine provider.

Below is a list of East Texas counties along with a list of how many and what type of vaccine they will receive this week.

ANDERSON COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Trinity Clinic Magnolia Medical Plaza Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

Kroger Pharmacy Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

Palestine Regional Medical Center – 1,000 Johnson & Johnson doses

Sycamore Medical Clinic Palestine – 200 Johnson & Johnson doses

Texas Oncology PA Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

ANGELINA COUNTY

Angelina County and Cities Health District Lufkin – 2,000 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Lufkin – 100 Johnson & Johnson doses

CHI St. Luke’s Health Memorial Lufkin – 300 Johnson & Johnson doses

PAM Specialty Hospital of Lufkin – 100 Moderna doses

Sudheer R Karnati MD Lufkin – 100 Johnson & Johnson doses

Texas Institute for Kidney & Endocrine Disorder Lufkin – 100 Johnson & Johnson doses

Woodland Heights Medical Center Lufkin – 200 Johnson & Johnson doses

BOWIE COUNTY

CHRISTUS St. Michael Health System Texarkana – 2,340 Pfizer doses

Albertsons Pharmacy Texarkana – 200 Moderna doses

Texarkana Bowie Co Family Health Center – 1,000 Johnson & Johnson doses

Red River Pharmacy Texarkana – 400 Moderna doses

Super 1 Pharmacy Texarkana – 100 Johnson & Johnson doses

CHEROKEE COUNTY

AN&U Inc. Jacksonville – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Jacksonville – 100 Moderna doses

CHRISTUS Mother Frances Hospital Jacksonville – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Jacksonville – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Rusk – 100 Moderna doses

Chapman Pharmacy Rusk – 100 Johnson & Johnson doses

GREGG COUNTY

CHRISTUS Good Shepherd Medical Center Longview – 3,510 Pfizer doses

Diagnostic Clinic of Longview – 100 Johnson & Johnson doses

Louis Morgan Drugs Longview – 100 Johnson & Johnson doses

HENDERSON COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Athens – 200 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Trinity Mother Frances Athens – 200 Johnson & Johnson doses

Lakeland Athens – 200 Johnson & Johnson doses

Medical Associates of Athens – 200 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Athens – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Chandler – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Kemp – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Mabank – 200 Johnson & Johnson doses

Cedar Creek Wellness Group Mabank – 200 Johnson & Johnson doses

East Texas Community Clinic, Inc. Mabank – 200 Johnson & Johnson doses

Tri-County Family Medicine – 100 Moderna doses

HOPKINS COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Sulfur Springs – 100 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Mother Frances Hospital Sulphur Springs – 300 Moderna doses

CHRISTUS Trinity Clinic Sulphur Springs – 100 Johnson & Johnson doses

NACOGDOCHES COUNTY

East Texas Community Health Services Nacogdoches – 200 Moderna doses

Memorial Family Medicine Nacogdoches – 100 Johnson & Johnson doses

My MD Select Nacogdoches – 100 Johnson & Johnson doses

Nacogdoches Memorial Hospital Care 1st Clinic – 100 Johnson & Johnson doses

Nacogdoches Memorial Hospital – 1,500 Johnson & Johnson doses

Nacogdoches Memorial Hospital Professional Group – 100 Johnson & Johnson doses

Nacogdoches Pulmonary and Sleep Associates – 100 Johnson & Johnson doses

Striplings Pharmacy – 100 Johnson & Johnson doses

PANOLA COUNTY

Hope Community Medicine Carthage – 100 Moderna doses

UT Health Carthage – 100 Johnson & Johnson doses

RAINS COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Emory – 200 Johnson & Johnson doses

RUSK COUNTY

Kroger Pharmacy Henderson – 200 Johnson & Johnson doses

Trinity Clinic Family Practice Henderson – 200 Johnson & Johnson doses

UT Health Henderson Hospital – 400 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Henderson – 200 Johnson & Johnson doses

Overton Pharmacy – 100 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Tatum – 200 Johnson & Johnson doses

SABINE COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Hemphill – 200 Johnson & Johnson doses

SAN AUGUSTINE

Brookshire’s Pharmacy San Augustine – 100 Moderna doses

Memorial Medical Center San Augustine – 100 Johnson & Johnson doses

SHELBY COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Center – 100 Moderna doses

Hope Community Medicine Center – 100 Johnson & Johnson doses

SMITH COUNTY

NET Health – 3,510 Moderna doses

CHRISTUS Mother Frances Hospital Tyler – 300 Johnson & Johnson doses

DSHS PHR 4/5 HQ Tyler – 2,340 Pfizer doses

QLTC Pharmacy Solutions Tyler – 100 Moderna doses

Tyler Care Clinic – 100 Moderna doses

Tyler Family Circle of Care – 100 Moderna doses

UPSHUR COUNTY

Divine Grace Pharmacy Diana – 500 Moderna doses

The Med-Shop Pharmacy Gilmer – 200 Johnson & Johnson doses

Wellness Pointe Gilmer – 200 Moderna doses

VAN ZANDT COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Canton – 200 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Trinity Clinic of Canton – 200 Johnson & Johnson doses

Salfiti Canton Pharmacy – 100 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Grand Saline – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Van – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Wills Point – 100 Moderna doses

Bruce and Human Drug Wills Point – 300 Johnson & Johnson doses

WOOD COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Hawkins – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Mineola – 200 Johnson & Johnson doses

Trinity Clinic Mineola – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Quitman – 200 Johnson & Johnson doses

UT Health Quitman Hospital – 200 Moderna doses

CHRISTUS Mother Frances Hospital Winnsboro – 200 Johnson & Johnson doses

Texas receives new vaccine doses weekly, but they are still considered by DSHS to be in “limited supply.” They say Spring 2021 is the best estimate for when vaccines will be available to the general public.