VAX FACTS: A list of where you can find COVID-19 vaccines in East Texas this week

A nurse takes a Moderna Covid-19 vaccines ready to be administered at a vaccination site at Kedren Community Health Center, in South Central Los Angeles, California on February 16, 2021. (Photo by Apu GOMES / AFP)

TYLER, Texas (KETK) – According to a list from the Department of State Health Services, 32,150 COVID-19 vaccines will arrive in East Texas this week.

There are three vaccine hub locations in East Texas. These are large vaccination sites created with the goal of providing a simpler way for more people to sign up for appointments. Hub locations in East Texas include Longview, Lufkin and Tyler.

If you know someone who is eligible for the vaccine but lacks internet access, you can tell them to call 2-1-1 for referral to a local vaccine provider.

This list includes only allocations for first doses of the vaccine by county. DSHS automatically allocates second doses to providers based on the number of first doses they received, so people should be able to return to the same provider to receive their second dose.

Below is a list of East Texas counties along with a list of how many and what type of vaccine they will receive this week.

ANDERSON COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

Texas Department of Criminal Justice Powledge Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Palestine – 100 Johnson & Johnson doses

ANGELINA COUNTY

Angelina County and Cities Health District Lufkin – 2,000 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Diboll – 100 Johnson & Johnson doses

TDCJ Duncan Diboll – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Huntington – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Lufkin – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Lufkin (N Timberland Drive) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Lufkin (Frank Avenue) – 100 Johnson & Johnson doses

BOWIE COUNTY

Albertsons Pharmacy Texarkana – 100 Johnson & Johnson doses

Collom and Carney Acute Care Clinic – 2,340 Pfizer doses

Texarkana Bowie County Family Health Center – 500 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Texarkana (N. State Line Avenue) – 500 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Texarkana (Richmond Road) – 100 Johnson & Johnson doses

CHEROKEE COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Alto – 100 Johnson & Johnson doses

AN&U Inc Jacksonville – 500 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Jacksonville – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Jacksonville – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Rusk – 100 Johnson & Johnson doses

Chapman Pharmacy Rusk – 500 Johnson & Johnson doses

FRANKLIN COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Mount Vernon – 100 Johnson & Johnson doses

GREGG COUNTY

CHRISTUS Good Shepherd Medical Center Longview – 5,850 Pfizer doses

Walgreens Pharmacy Kilgore 100 Johnson & Johnson doses

Albertson’s Pharmacy Longview – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Longview – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Longview (W. Loop 281) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Longview (E. Marshall Avenue) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Longview (4th Street) – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy White Oak – 100 Johnson & Johnson doses

HENDERSON COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Athens – 100 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Trinity Mother Frances Athens – 200 Moderna doses

Lakeland Athens – 200 Moderna doses

Walgreens Pharmacy Athens – 200 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Chandler – 100 Johnson & Johnson doses

Trinity Clinic Chandler – 200 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Kemp – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Mabank – 100 Johnson & Johnson doses

Tri-County Family Medicine – 100 Moderna doses

HOPKINS COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Sulphur Springs – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Sulphur Springs – 100 Johnson & Johnson doses

HOUSTON COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Grapeland – 100 Johnson & Johnson doses

TDCJ Eastham Lovelady – 100 Johnson & Johnson doses

NACOGDOCHES COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Nacogdoches – 100 Johnson & Johnson doses

Nacogdoches Memorial Hospital – 1,000 Johnson & Johnson doses

Striplings Pharmacy – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Nacogdoches – 100 Johnson & Johnson doses

POLK COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Corrigan – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Livingston – 100 Johnson & Johnson doses

Internal Medicine & Nephrology Associates Livingston – 300 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Livingston – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Onalaska – 100 Johnson & Johnson doses

RUSK COUNTY

Trinity Clinic Family Practice Henderson – 200 Moderna doses

Walgreens Pharmacy Henderson – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Tatum – 100 Johnson & Johnson doses

SABINE COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Hemphill – 100 Johnson & Johnson doses

SHELBY COUNTY

Aurora Concepts Center – 200 Johnson & Johnson doses

SMITH COUNTY

NET Health Tyler – 3,510 Pfizer doses, 1,000 Johnson & Johnson doses

Arp ISD – 100 Johnson & Johnson doses

Eagle Pharmacy Lindale – 300 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Tyler (Rice Road) – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Tyler (Roseland Boulevard) – 100 Johnson & Johnson doses

CHRISTUS Trinity Clinic Broadway Commons Tyler – 200 Johnson & Johnson doses

Drug Emporium Tyler – 100 Johnson & Johnson doses

Martin Pharmacy Investments Tyler – 200 Johnson & Johnson doses

Super 1 Pharmacy Tyler – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Tyler (S. Broadway Avenue) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Tyler (2120 E. Southeast Loop 323) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Tyler (110 Loop 323) – 100 Johnson & Johnson doses

Walgreens Pharmacy Tyler (S. Broadway Avenue) – 100 Johnson & Johnson doses

Woody Weaver Pharmacy Inc. Tyler – 200 Moderna doses

Brookshire’s Pharmacy Whitehouse – 100 Johnson & Johnson doses

TITUS COUNTY

Thurman’s Pro-Med Pharmacy Mount Pleasant – 300 Moderna doses

Titus Regional Medical Center Mount Pleasant – 5,850 Pfizer doses

Walgreens Pharmacy Mount Pleasant – 100 Johnson & Johnson doses

VAN ZANDT COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Wills Point – 100 Johnson & Johnson doses

Wills Point ISD – 200 Moderna doses

WOOD COUNTY

Brookshire’s Pharmacy Hawkins – 100 Johnson & Johnson doses

Brookshire’s Pharmacy Quitman – 100 Johnson & Johnson doses

DSHS advises eligible persons to check the website of the provider, and call the provider only if the website doesn’t answer their questions.

NOTE: Just because vaccines are allocated to the establishments listed here does not mean they are all available for distribution to the public.