ALERT: Scammers target Spanish-speaking community in Lufkin area

LUFKIN, Texas (KETK) – City of Lufkin officials said that in the past two days, they have gotten several calls of scams targeting the Lufkin Spanish-speaking community.

The scammer calls from +52-899-524-2336 with several different scenarios (a loved one is in trouble, in jail, being held hostage, has had a wreck, etc. in Mexico) and the victim needs to give money in the form of gift cards to the scammer. Some of the increments requested have been up to $10,000.

Lufkin officials said that thankfully no one has lost money as of yet to the scam calls.

EN ESPAÑOL:

En los últimos dos días, hemos recibido varias llamadas de una estafa dirigida a nuestra comunidad de habla hispana.

El estafador llama al + 52-899-524-2336 con varios escenarios diferentes (un ser querido está en problemas, en la cárcel, siendo rehén, ha tenido un accidente, etc. en México) y la víctima necesita dar dinero en el forma de tarjetas de regalo para el estafador. Algunos de los incrementos solicitados han sido de hasta $ 10,000.

Afortunadamente, nadie ha perdido dinero hasta ahora a causa de estos estafadores.

Ayúdenos a correr la voz para evitar que alguien sea víctima de esta estafa.