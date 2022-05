TYLER, Texas (KETK) – While Memorial Day may be viewed as the unofficial start to summer and a long weekend to look forward to, it is also a day of remembering those that put on an American military uniform and never came home.

KETK News has compiled a list of East Texans who made the ultimate sacrifice and listed their names below. It has been compiled from official government documents dating back to World War II.

While it is our best intention to name every man or woman possible, if you feel there is someone missing from this list, contact us here.

World War II (1,676 East Texans killed)

Anderson County (70 killed)

TSGT Archie F. Averitte

DGT Thomas W. Beard

SGT T.J. Bell

2LT Donald G. Boyd

1LT Elmer G. Brod

1LT Howard P. Brooks

PVT Jimmie L. Brooks

SSG Lloyd W. Bush

TEC4 Hurshell Clark

PFC William R. Collins

TSGT John H. Conway

PFC George A. Crawford

SGT Clifford H. Cupp

PFC G.B. Daniel

CPL Harold Denson

SSG Charles W. Doss Jr.

PFC James A. Doyle

PVT George Footes

SSG Jack Ford

SSG Weldon W. Frazier

2LT Leslie E. Garrison

1LT Warren George Jr.

PFC Charles D. Gibson Sr.

PVT Chester J. Green

1LT Thomas B. Greenwood

PVT Willie L. Grimes

PFC William F. Hanks Jr.

SSG Carl A. Higginbotham

PFC Elmer T. Hudson

PFC Henry A. Jackson

PFC Joel C. Kelley

PVT Thomas J. La Barge

PVT William L. Lambright

PVT Porter L. Little

SGT Roger C. Mallard

PFC Lamar E. Matthews

PVT Walter Mayton

PVT Wade H. McFarlane

PVT O. B. Mucherson

TEC4 Charlie M. Newton

SSG Marion M. Newton

PFC Melvin W. Nicholson

PFC Robert R. Pagitt

PFC Lee M. Podraza

2LT Clarence Pratt Jr.

2LT N. H. Youngblood Ricks

SSG Robert R. Rogers

PVT Jess B. Sanderson

SGT Edward J.D. Shields

CPL Charles D. Simpson

PVT William L. Slagle

PVT Ira Stubblefield

PFC Willie A. Swanson

PVT Walter W. Thames

PFC Earl Thomas Jr.

CPL Thomas R. Thurman Jr.

PVT Hubbert J. Trim

PFC Lonnie L. Trim

1LT H.R. Turbyfill Jr.

SGT Allen Vance Jr.

SSG O.B. Vickery

SGT Joseph L. Wagner

TEC5 Milton E. Walston

PFC Charlie E. Weems

AVC Jerry L. West Jr.

TSG William B. Wherry

SSG Leroy Williams

TEC4 John A. Willms

1SG Otis Wofford

SGT Arthur A. Young

Angelina County (77 killed)

TSG Jack D. Agee

TSG Barney F. Arnold

SSG Curtis E. Blakeway

PFC Boyce B. Bridges

SSG Walter L Broker Jr.

CPL Roy A. Brown

PFC Oscar Burks

PFC Granvel S. Church

PFC Jesse W. Clifford

PFC Hollis A. Cloyd

PFC L.G. Clyburn

PVT Aubrey L. Collins

SGT Prentice L. Crawford

CPL Walter F. Crawford

SGT Claudie D. Dearmond

TSG Gordon Edwards

PFC Robert H. Essery

PVT Grady Gentry

PFC Jesse W. Gentry

PVT Burrel G. Gilmore

PFC Lawerence E. Goode

SSG William E. Halcomb

SSG Lewis J. Hicks

SGT Jesse P. Hipp

TSG Alvis L. Jacks

PFC Lonzo Jones

PVT Charles D. Kannenberg

PVT Homer L. Kelly

2LT Gerald L Kerr

SSG Doyle Kimmey

SSG Doyle L. Kirkland

TSG Robert A. Lovelady

PVT Tom W. Luce

1LT William E. Magee

TEC5 Benjamin Manley

SGT Jessie F. Mash

PFC Farris J. Massey

PVT Fred P. Mathis

PFC Alvin McAdams

SSG Sherman B. McBryde

FLO Ernest L McLane

CAPT Donald I Melhado

2LT Jack D. Mills

2LT Ernest F Mowles

PFC Floyd C. Morgan

PFC Elbert L. Morris

PVT Ernest F. Mowles

2LT Ernest C Oates

SGT Harry M. Orr

TEC5 Milton R. Parker

PVT Vance B. Perkins

CAPT Andrew F. Peters Jr.

PFC Samuel S. Raley

PFCGerald W. Red

SGT Morris R. Redd

PVT Talmadge W. Redd

PVT William R. Reynolds

PFC Johni Richardson

PFC Almon H. Roberts

PVT Nernor L. Roberts

2LT James E. Robinson

PFC O.P. Rushing

PVT Franklin C. Sanford

SSG William B. Sazon

CAPT William S. Scott Jr.

PVT Nathaniel W. Smith

PVT Melvin R. Souyres

PVT Elmer R. Stephens

Lemuel P. Stephens

PFC Alonzo B. Vail

SGT H.P. Walker

PVT Elton P. Ward

SSG Harold M. Webb

SSG William C. Wells

PVT L.H. Wheeler

SGT Thomas J Wheeler Jr.

PVT Ben Williamson

Bowie County (127 killed)

PFC John W. Barrett Jr.

CPL Menzy Bean

COL John W.E.H. Beck

CPL Irby H. Brady

TEC5 Edward E. Brice

PVT William T. Brown

SSG Grover L. Buchanan

PVT Elmer W. Cambron

PFC George D. Carpenter

PFC Edgar T. Carr

SGT Woodrow W. Carter

PFC Kennith C. Caudle

TSG Thomas R. Chapman

Billie C. Clevenger

PVT C.V. Coburn

PVT Arthur A. Cornelius

2LT Jack B. Covington

PVT T.J. Crane

PVT Charley E. Crawford

PFC James E. Creel

PVT James L. Davis

SGT Litmon Davis

PVT Pleas L. Davis Jr.

PFC Henry E. Day

SSG Donald Dempsey

PFC Gene Eitel

1LT Henry C. Ellis

TEC 5 John D. Elmore

PFC Paul A. Everett

PFC Oral E. Farmer

2LT Harrel D. Finley

PFC Chester M. Foster

PFC Marvin T. Fraikes

SSG Floyd R. Frazier

PVT Lawerence F. Friday

PFC William A. Fussell

TSG Charles B. Gabour

PFC Booker T. Galbraith

PVT Perry J. Goodwin

TSG Harvey Griggs

FLO Preston Griggs

TEC5 Marion A. Hart

PVT Herman Harvey

PFC Morris C. Heath

PFC Barnes S. Hegler

TSG Gerald M. Henderson

PFC Herbert H. Henry

CAPT Harrell R. Hoffman

PVT Louis P. Holt

PFC Earl Hooker

TEC5 Roy Hooper

PFC William G. Horn

LTC William A Hutchinson

CAPT Kenneth M. Irby

CPL Raymond E. Johnson

SGT Thomas R. Johnson

SGT Leonard G. Jones

SSG Richard N. Jones Jr.

PFC James N. Kelley

CPL Fred T. Ketcham Jr.

PFC Lawerence W. Kirby Jr.

1LT John K. Kressenberg Jr.

2SG Byron O. Kruse

2LT Byron H. Latimer

2LT John D. Lawson

FLO James R. Lindsey

PFC William M. Logan

PFC Jeff O. Long

PFC Wayne L. Long

2LT Lyle W. Martin

CPL Weldon L. McGee

2LT Poland C. Meeks

PFC Thelma A. Missildine

PVT Albert L. Mitchell Jr.

SSG Avery E. Morgan

PFC William R. Morgan

TEC5 Grady Morris Jr.

TSG William T. Morse

PVT Robert E. Mulhearn Jr.

PVT Morris Or. Myre Jr.

SGT Arvel E. Neal

PFC Chester E. Norwood

TEC4 Harold F. Parrish

PFC James O. Pasley

CPL Kenneth E. Peacock

PFC Douglas E. Phipps

PFC Joe. W. Pierce

PFC Dana T. Pike

PFC William A. Pondrom

PVT John W. Porter

1LT John W. Pryor

PFC Henry L. Rackley

SSG Bernard J. Radebaugh

TEC3 Lawerence E. Raleigh

MAJ Irving R. Rathgeb Jr.

SSG David F. Reese

PVT Ralph D. Rogers

TEC4 Marshall Rounsavall

SGT Eddie M. Roy

PVT Russel C. Ryan

PVT Richard Sanders

SSG Lukey C. Shafer

TSG Kenneth E. Sharp

TSG Harold G. Shedlebar

PVT Jess R. Shirley

CPL Guy N. Smith

TSG Jack E. Smith

1LT John R. Southerlin

PVT Hiram B. Speir Jr.

SSG Robert H. Steed

PVT Charles R. Steele

PFC Travis W. Stout

SGT Leo Teague

MSG Joseph G. Tidwell

PFC Rubert C. Thomas

PFC Charlie Tinsley

PFC Noble A. Tucker

PFC Emil L. Tyl

CPL Harry O. Waldsmith

1LT Milledge H. Watts

TEC5 Curtis L. Webb

PVT Wayne C. Weir

SSG Billy B. Westerman

SGT Carsbia Williams

PVT Raymond H. Williams

2LT Jack Wilson

SGT Ray N. Wise

TEC5 Walter L. Wood

PFC George Woodburn Jr.

SGT Kenneth W. Woods

Camp County (23 killed)

1LT Junior L. Birdsong

PVT Roy E. Birdsong

PFC Leroy Cain

PFC John P. Dalrymple

PFC Lincoln Durley

PVT Junior F. Gibbons

PVT Waple E. Harrison

SGT Carroll A. Hart

PVT Coy L. Herrington

SSG Gus T. Hodge Jr.

TSG Jack O. House

TSG Alfred M. Hundall

PFC Virgil R. Hughes

PFC Leonard H. Jenkins

SGT Zeb D. Kisner

PVT Haskell McNutt

PVT Chiles W. Moon

SSG William E. Nipper

PFC Royce B. Pilgrim

PFC J.F. Roberson

SSG Edd O. Salmans

PFC Louie P. Stafford

TEC5 Stephen E. Waller Jr.

Cass County (71 killed)

PFC Edward Aken

PFC William E. Alford

PVT Edrain O. Allen

1LT Rupert K. Allsup

TSG Bryant C. Amox

MSG Herbert K. Andrews

PFC Arvill D. Barlow

PFC Learoy Blackwell

TEC4 George W. Blalock Jr.

SSG Julian J. Brooke

2LT Robert P. Cameron Jr.

SGT Willie D. Cherry

PFC Howard R. Cotton

PVT Early J. Cox

SSG Ealr L. Cox

SSG Alphus A. Dail

SGT James F. Daniel

TEC5 Raymond Davis

SSG James W. Draper

SGT Jimmie L. Epps

1LT Tom H. Felker

TSG Haywood L. Glass Jr.

PFC Henry R. Gorman

PVT Noah P. Graves

PVT James C. Hampton

1LT Arden H. Hanes

PFC Ernest S. Hatcher

CPL William E. Heath

PVT Troy J Hill Jr.

PVT Cecil Hines

PVT Leroy Holt

PVT Lunis Horsley

PFC Osben Howard

PFC Dudley G. Hutton

PVT Cecil Hines

PVT Leroy Holt

PVT Lunis Horsley

PFC Osben Howard

PFC Dudley G. Hutton

PVT Rural W. Jackson

PVT M.J. James

PFC Harold L. Jeter

PVT Dewey C. Kimberlin

PFC W.L. King

2LT Ernest P. Kirkland

PFC John E. Lummus

PFC Virgil W. McBurnett

PFC Hubert McCain

PFC Henry C Milligan

PFC Ira Mitchell Jr.

PGT Loys Paul

PVT L.E. Peacock

TEC5 James H. Penny

PVT Thomas B. Ramsey

TEC5 George F. Reno

SSG Webert S. Robertson

MSG Thomas C. Robinson

PVT Wilbur L. Rouch

PFC Dempsey Royal

SSG Franklin E. Rutland

2LT Fred E. Selby

PFC Charles R. Sherman

CPL Emmit L. Smith

PVT Lonnie Smith

SSG Robert F. Stanley

1LT Charles R. Stone

SSG William J. Strott

SSG Gwin A. Stringer

SSG Joe D. Tate

PVT Tyree C. Thomas Jr.

PFC Elmer L. Thornhill

PVT Johnnie L. Warren

CPL Doyle Whelchel

SSG Roy Wicks Jr.

PVT Joe F. Williams

CPL Eunice W. Young

Cherokee County (72 killed)

PFC Ernest B. Anderson

PVT John H. Bailey

CPL J.A. Banks

PVT L.B. Blakely

PVT James W. Blanton

PVT Leroy Blanton

CPL George W. Blessing

SSG Jasper T. Boone

PVT James F. Bostick

CPL James E. Bounds

2LT Elford R. Bowman

PFC Dan R. Brewer

TSG R.D. Brown

PVT Dewey W. Burns

TEC4 William M. Carr

PFC Herman Clark

PFC Curtis F. Clifford

PFC Frank P. Crosby

TSG Vollie B. Dickey

PVT Melvin D. Dixon

PFC Leonard L. Farrow

PFC Joseph L. Gates

PFC George C. Goodwin

TEC5 W.D. Grimes

PVT Charles G. Gunter

SGT Raymond O. Hail

SGT Steward F. Harrison

SSG Leycester D. Havens

SSG Woodrod W. Hill

2LT William H. Holcomb

1LT Norris D. Jay

SSG F.R. Kirkpatrick

SSG James R. Kirkpatrick

MSG Odell B. Lee

PVT Thomas E. Lindstrom

SGT Dewey H. Lloyd

SSG Lavis L. Lusk

CPL Robert V. Mainer

PVT Otis Martin

PVT Doyle W. McDaniel

PFC Carl H Miles

SGT Dwight L. Monroe

TSG Morris S. Parnell

PVT Harold D. Partridge

2LT Henry N Payne

SSG Robert R. Phillps

SSG Jess W. Post

PFC Oscar L. Randolph

PVT J.C. Reed

2LT Jack S. Rives

PVT Clarence S. Ross

2LT John C. Rounsaville

PFC Jack D. Sanders

SGT Sylvan C. Saxton

CPL Edward P. Sewall

SSG George N. Shamess

PFC Alvin J. Sides

FLO Leander C. Sledman Jr.

TEC5 Rufus E. Stiefer

PVT Aldrich L. Still

SSG Norman L. Strahan

TSG Luther J. Sweat

2LT Lonnie C. Tucker Jr.

2LT Raymond L. Tucker

PFC George W. Waggoner

COL Charles A. Walker

CPL Jack T. Walker

PFC Pinkston C. Waller

PVT Glenn P. Whitaker

PVT James H. White

PFC Claris D. Williams

TEC5 James L. Wynn

Franklin County (21 killed)

PFC Rex Anderson

SGT Travis E. Banks

PVT Verbon T Barnett

SSG Guy L. Berry

AVC James C. Black

1LT Allen Brill

1LT Alvie A Brooks Jr.

PVT Arnold J. Davison

TEC4 Jim N Ezell

PFC Louis R. Findley

SSG Billie Floyd

PFC Herman W. Galick

PFC John W. Hosmer

PFC James L. Jones

PVT Clifford T. Martin

PFC Morris Moore

PFC Loyd A. Patterson

PFC Clarence E. Peterson

SGT Howard Strickland

PFC Lonnie A Teague

PVT Claud Thompson

Harrison County (59 killed)

CAPT Carep M. Abney

PVT Robert C. Adkisson

PFC B.M. Alexander

SGT Cordon A. Anderson

FLO Norman E. Barnes

COL Edwin F. Barry

1LT Giles W. Bowers

SSG Arthur M Bradshaw

TEC5 Wesley E. Bryant

SGT Newman H. Bryce

SGT Arthur C. Bullock

SGT Warren D. Burgess

PVT Norman L. Bush

PVT Harry B. Carey

2LT Charles W. Carpenter

PFC Cleveland E. Davis

SGT Roy H. Downer

PVT Willard C. Camel

SGT Oscar R. Gerlich

2LT Billy J. Graves

PVT Henry Graves

TEC3 Roy T. Hays

PVT Robert G. Hines

PFC R.B. Hurd

1LT Vaughan S. Irvin

PVT Hugh O. Jackson

CPL John P. Jackson

PVT Clent L. Jernigan

CAPT Eugene E. Little

PVT Hal Long

PVT Ted B. Long

MAJ Clarence E. McClaran

TEC5 Tilmon B. McDaniel

PFC James E. McGeorge

SSG James M. Murrell

SSG Jack W. Palmer

SGT James E. Pate

SSG Leverne H. Pliler

PVT Homer C. Roberson

2LT James R. Sanders

SGT Robert L. Sitka

PFC James Stroger

PVT W.C. Taylor

PVT Henry R. Templin

2LT Clarence J. Tompkins

SGT Tully A. Tribble

PFC Perry W. Vawter

CAPT John W. Wainwright

SGT Carroll C. Walker

CAPT William R. Walker

2LT Raymond F. Watson

SGT Earl B. Williams

FLO Billy B. Wilmore

2LT Robert Woodley

TSG Rousseau W. Williams

PFC George A. Wyatt

1LT Jack L. Wyatt

SGT Ray A. Yardley

TEC5 George S. Yates Jr.

Gregg County (127 killed)

1LT Luther J. Abel

CPL Ronald F. Adams Sr.

2LT James K. Aden

CPL Rolland E. Adkisson

PFC Ernest J. Alford

PVT Charlie L. Anderson

SSG Homer L. Anderson

SGT Don M. Beebe

SGT Drennon M. Bonds

SGT Charles T. Bowie

TEC4 Charles W. Boyd

PFC Elisha Bradley

CAPT Walter S. Caldwell

2LT James C. Chamberlain

2LT Leroy Chapman

2LT Theodore K. Chapman

2LT C. Cherrington, Jr.

SGT Oral B. Clark

2LT William A. Clark, Jr.

MSG Jarrell E. Coker

2LT Harrell L. Cole

PFC Bennett S. E. Cost

PFC Donnie Cox

1LT Joe B. Crane

PFC Herbert G. Crumpton

PVT Douglas R. Crutcher

2LT Chal N. Daniel, Jr.

SSG John R. Daniel

PVT Noah H. Davis

SSG William N. Davis

PVT Herbert W. Divers

SGT Ernest D. Donahoe

PFC John R. Dozier

TEC5 Emerson O. Draper

PFC Raymond C. Dudley

FL0 Newton W. Due, Jr.

SGT Jessie R. Ellis

1LT Bert Espy, Jr.

SSG Ray Ferrell

1LT Clyttis A. Forrester

PVT Robert L. Fuller

SGT Claude E. Catlin

1LT O. B. Gillespie

SGT Thomas E. Cossage

1LT Alvin L. Graves

PFC James D. Green

PVT Willie D. Green

TSG J. C. Hadaway

SSG Odell S. Hanson

PVT Charlie Hawley

2LT Oscar F. Hebisen

1LT James H. Henderson

PFC Howard A. Hester

SGT Leonard D. Hester

PFC James D. Honea

SSG Arthur E. Horn

SSG Ollie N.M.I. Howard

PFC Foster L. Ingram

PVT Early Jackson

PVT Robert Jackson

CPL Harold W. Johnson

PFC Marshall A. Kellett

2LT Luther G. Kent, Jr.

1LT E. P. Killingsworth

PFC Cecil J. Kritzer

PFC Willie D. Lamb

SGT Arthur B. Lampkin

PVT Merle Langston

SSG Forest A. Lee

PFC Morris Lee

SGT Clarence L. Linder

SSG Willie R. Litton

PFC Robert C. Loyd

CPL George D. Main

SGT D. B. McIlveene

PVT Clyde T. McLaughlin

2LT Wayne A. Meissner

CPL Otis G. Milam, Jr.

PVT Marvin A. Miller

PFC Lorris A. Montogmery

SGT George A. Morehead

TEC5 Doris Morrison

PFC William L. Muckelroy

PVT Nathaniel Moss

1SG Herman L. Nolan

PFC M.C. Norris

2LT William F. Northcutt

PFC Luther D. Parker

PVT James W. Phillips

1SG Charles C. Pinkston

SGT William E. Price

2LT Harold L. Reese

SSG Paul C. Revier

TSG Oliver Z. Rogers

2LT A. C. Rumbaugh, Jr.

CPL J. W. Scott

PFC Leonard M. Shadwick

PVT George Shaw, Jr.

PVT Raymond R. Silvey

TEC5 Allen D. Simmons

SGT Thomas T. Simpkins

2LT Billy V. Smith

SSG Cecil B. Smith

PVT Grady L. Sorrell

SSG Johnny E. South

SSG Roland C. Stallings

SSG Dale B. Stamper

PVT Samuel Stenzler

SSG Neal R. Stone

PFC William G. Stone

PFC Gervaise Swain

CPL Jack T. Taylor

PFC Will Teague

PVT Payton L. Terrell

PFC Willie D. Thurmond

CPL J. B. Twine

PFC Howard M. Vance

2LT Jennings L. Vaughan

2LT Doyce L. Wade

CPL Elbert E. Wade

PFC Milton J. Warrick

PFC Bennet C. Watson

2LT Jack T. Webb

PVT William M. Webb

1LT Artie J. Whitlow

SGT Thomas C. Whitted

PFC Roy L. Willeford

Henderson County (75 killed)

1LT William D. Braden

CPL John R. Browning

PFC Wofford D. Browning

2LT George N. Chaffin Jr.

2LT William W. Chaffin

PFC James E. Chambers

PVT Lester W. Cook

PVT Lee T. Cooper

SSG William A. Cooper

SSG Cyril C. Davis

PFC Frank De La Cruz

TEC5 Clarence Dean

SSG J.W. Deas

PVT Bennett C. Dehart

PFC Lester J. Dixon

PVT Oscar A. Douglas Jr.

PFC Marchel D. Easley

PVT Franklin Evans

CPL Boyce E. Forester

PFC Wilson I Frazier

2LT James R. Gaines

PFC Francisco Garza

TEC4 Henry E. Gillert

SSG Willie C. Gillert

SGT Moody C. Godwin

CPL Truman L Griffith

PFC Herbert N. Hamilton

SSG Robert W. Handleyy

PVT Martin H. Hannah

SSG Cecil V Hanssell

TEC5 Andrew J. Hillhouse

PFC John T. Holliefield

TSG Hyle C. Justice

PFC Cecil C. Lauderdale

MSG Earl D. Loden

PVT Edwin T. Low

SGT Lawerence C. Lynn

PVT Jack B. McClure

TEC5 J.L. McCullough

PVT Eddie L. MCMullen

2LT Jesse R.l Medlin

PVT Thomas A. Miller

PFC Roy J. Mills

SGT Waymon O. Monk

PVT Walter C. Norman

PVT Smith C. Murphey

SGT Buford C. Nugent

PVT Melvin R. Palmer

PVT Homer Pate

PVT L.T. Perkins

1LT Elza D. Perry

PVT Earl D. Potter

PFC James Powell

Carl Redding

LTC Jack J. Richardson

2LT Robert L. Richardson

PFC Joe C. Riddle

TSG Joseph W. Rogers

SGT Ray T. Rogers

CPL Millard Sanders

TEC4 C.R. Scarborough

2LT Harold Scott

PFC Elmer Shelton

PVT William Spencer Jr.

SGT H.M. Tubbleville

SGT O.W. Tubbleville

SSG K.V. Voyles

1LT Clayton G. Wahlers

PVT Thomas W. Walton

PFC Cecil A Weaks

SSG Ellard M. Weesner

PVT Tom C. White

PFC Aubrey A Williams

PFC Charles S. Wilson

PVT Robert R. Wolf

Hopkins County (67 killed)

SSG Douglas H. Agee

SGT Ottis D. Alford

PVT Roy J. Anderson

PFC B.Z. O. Askew

PVT Fred Ballard

1LT Wilson Barnard

PFC Edward W. Beeson

SGT L.C. Blackburn

PFC Robert D. Bolton

PFC William T. Buckholt

SGT Richard J. Burkhart

PVT Troy D. Carroll

PFC Eugene Castle

SGT Gaylon M. Chapman

SGT Harris H. Coffey

SSG Jim D. Combs

SGT Orval F. Combs

SSG William H. Coppedge

PFC John R. Crabb

PVT Erwin T. Crabtree

2LT James D. Dempsey

PVT J.F. Drake

PVT James H. Easley

TEC5 Truman Fanning

PVT Billy J. Fisher

PFC Edward O. Flournoy

PVT James P. Fort

PFC Albert S. Foster

MSG William T. Funderburk

PVT W. A. Goldsmith

SGT Beale Harrington

SGT William L. Harris

PFC C.L. Hooks

PFC Nello Humphrey

SGT Royal T. Humphrey

PFC Rudolph Janecek

SGT Santford R. King

CPL Delbert R. Knight

TSG Oliver W. Lawerence

TEC4 Jack Long

PVT Peter Hr. Luttrell Jr.

PFC George W. Marks

PVT William R. Mathews

SSG Orville E. McCormack

SSG Edward L. McDonald

SSG William I. McIntire

SSG Thurman E. McLane

SSG Wayland N. Melton

PVT V.T. Minter

SGT Oscar E. Mobley

PFC R.D. Moore

2LT Carmon Nickols

2LT Alvis D. Noble

PFC Billy F. Parker

SGT James E Parker

PVT James D. Qualls

SGT Gerardo Quintanillo

SSF Loyd C. Ray

CPL Gordon R. Roberts

PFC Jim S. Smith

PVT John T. Spangler

PFC Dee B. Summers

SSG Charles H. Taylor

TEC5 Emmit B. Taylor

TSG William J. Thomas

PFC Robert E. White

PVT Guy E. Young

Houston County (91 killed)

PVT John H. Abbs

PVT Bert L. Allen

2LT Doyle R. Armstrong

PFC Ruben Avila

2LT Florine E. Belk

MAJ Warren R. Bell

MAJ George J. Boylan Jr.

SGT Raymond L. Bridges

1LT Willie L. Bryce

TEC4 Billy L. Burk

PVT Alton C. Burson

2LT R.E. Campbell Jr.

TEC5 Linnie B. Coleman

PFC Royce C. Collum

SSG James P. Connally

PVT Deal R. Corbitt

COL Philip W. Corbusier

2LT C.D. Crawford the 2nd

1LT Hal W. Dalton

CAPT William K. Davison

PVT Elton T. Durdin

1LT Robert S. English

COL Oliver E. Ford Jr.

PFC Robert L.S. Foreman

SSG A.J. Freeman

2LT Bose Gorman

PFC Walter B. grace

PFC Hubert D. Graham

SGT Edward A. Grounds

PVT Hugh B. Hallmark

SSG O.D. Hallmark Jr.

PFC John W. Harris

2LT Ross B. Hayhurst

2LT Patrick Healy

2LT Henry Heitmann III

SGT Benny S. Hernandez

2LT Sigmund B Hons

SSG William M. Horton

SSG Sampson Houston

PFC Glen H. hudgins

PFC Waylon P. Hunter

TEC5 Clarence Johnson

CPL Donald E. Jones

SGT Samuel D. Lasser

PVT Butler Lewis

PVT Juan R. Macias

PFC Venson Marshall

PVT Raymond Martin

SGT Robert A. Mason

PVT Victoriano Mata

SSG Louis C. Matthews

1LT Beverly E. Miller

PFC Conroe Padgett

PFC James L. Palmer

2LT Hughlyn Parker

2LT Thomas A. Patton

PFC Miguel S. Pema

SSG Jake F. Penick

TEC5 Everett L. Petterson

CPL Jesse Phillips

PFC Frank D. Pina

1LT Hubbard C. Powell

PVTWoodrow W. Powell

CPL Lemuel B. Reagan

SSG James M Renfro

1LT William C. Richards

PFC Walter L. Riley

PFC Harry C. Robison

PFC Walter M. Roskey

SGT Jimmie

PVT Dannel M. Sanders

CPL Willie H. Schindler

1LT William P. Shanks

PFC Peter A. Sherman

SSG Harry E. Sloan

PFC L.C. Smoot

PVT Frank Stell

SSG Paul J Tanner Jr.

FLO John L. Terry

2LT J.M. Tucker

1LT J.T. Tuberville Jr.

PVT Alton Turner

PVT Isabel G. Valdez Jr.

TSG John J. Vossler

1LT David L. Waddell

SSG Robert P. Ward

PVT Jesse L. Watson

1LT Carroll F. Willis

Wilbur J. Wright

CAPT Albert B. Zooman

Marion County (10 killed)

TSG Paul L. Bass

PFC Melvin Edwards

SSG Jack W. Fort

PVT Roberta Hawkins

PFC George D. King

TEC4 Daniel Leroy M.C.

SSG C.S. Meisenheimer

TEC3 Bennie Norris Jr

TEC4 Fred Reynolds

PFC Lyle B. Roach

Morris County (22 killed)

PFC Jay Bassett

SGT Willie P. Carpenter

PFC Marion C. Clark

SGT John E. Cole Jr.

PVT Augusta Everett

SSG Durward R. Flood

CAPT James B. Freeman

TEC5 Roby J Gibbsw

PFC Louie H. Giles

PFC David S. Cranbery

2LT Clayton L. Harte

PFC Howard B. Higgins

SSG Marion W. Hutson

PVT James R. Irvin

SSG Edgar W. Jolly

PVT Jessie L. Maxey

1LT Jeff D. Montgomery Jr.

1LT William D. Parrish

SGT Charles N. Province

PVT Thadas G. Searcy

PVT Loyd Thomas

PVT John D. Wilkerson

Nacogdoches County (81 killed)

PFC Earnest D. Airrington

CPL Richard A. Anderson

PVT Bill Arriola

PVT Amom M. Blair

PVT William Bobo

SGT Richard D. Bray

PVT March G. Bruton

2LT Fred G. Buckner

PFC Thomas J. Clifton

SGT Corley Burleson

PFC Ollie T. Crump

CPL Leon W. Davis

1LT Albert L. Dunks

MSG Travis Edwards

PVT Alton G. Estest

PVT Eli M. Farrell

CPL Willis C. Ferguson

PFCT.P. Flannagan

PFC J.P. Fleniken

SGT Euell A .Forbis

PVT Carl T. Forney

PVT Harvin B. Fuller

SSG George G Gates

TEC5 Jessie Gipson

SGT Willie D. Griffin

TSG Frank H. Hall

1LT Robert C. Herbert

SSG Algy L Herring

CAPT James H. Hinds

PFC Odessa Holland

2LT Elvyn G. Hopper

TSG Marshall Hosea

TEC5 Earl L. Huey

SSG Lester R. Johnson

PFC Obert E. Johnson

ASV Dickey B. Johnston

PFC Henry F. Joplin

SSG Joe A. Kasmiersky

PFC Emmitt King

PFC James R. King

CAPT James C. Lane

PVT Joh. A. Lea

PFC R. Q. Lester

2LT Randolph M. Martin Jr.

PVT Robert McQuistion

CAPT Bernard F. Milford

PFC Jesse J. Miller

PVT Floyd Molandes

SSG Saint E. Murdock

PVT Forrest E. Norton

PFC Boyd Perry

PVT Pink E. Perry

PFC Raymond H Phillips

PVT Thomas M. Pitts

PVT Walter R. Ramsey

PFC Clifton Randle

2LT Hubert W. Roberts

PVT Floyd P. Rodrigues

PFC John A. Rodrigues

AVC Major F. Russell

PFC James E. Sachtleben

TEC5 Harry W. Sanford

SCT John L. Satterwhite

PFC Eugene L Shoemaker

PFC Dale D. Snelson

SGT Ananisa Sparks

PFC Chalmer W. Spurgeon

SSG William R.E. Stegall

2LT Thurman D. Talley

SGT Curtis R. Tarry

PFC Clarence Thorn

PFC Walter A. Thruston

2LT Thomas G. Touchstone

PFC Luther L. Vail

TEC5 i.V. Watts

PFC Loran W. Weems

PVT Walter C. WEstbrook

PVT Ben L. White

PVT L.T. White

SGT David L. Whitley

CPL Ollie Yarbrough

Panola County (34 killed)

PVT Andrew H. Adams

PFC Ervin Anderson JR.

SGT Sanford W. Ash

CPL Delbert Brazzeal

PVT L.C. Brown

CPL Wallace N. Brown

PFC Luther V. Campbell

TSG Finnis W. Colburn

CPL James R. Daniels

PFC Clinton C. Davis

2LT Cecil G. Fulaney

MSG Douglas G. Dunn

PVT Virgil A. Emerson

2LT James D. Cage

PVT Henry C. Hanson

PVT A.W. Harrison Jr.

2LT John A. Hughes

PVT Lutellus Ikard

PFC Edward Johnson

SGT James P. Jones

PVT Earnest W. Oden

SSG James A. Page

PVT Charles M. Parrish

PFC Marion J. Pellham

PVT Junis Redmon

SSG Marvin B. Ritter

PVT Merither E. Rodgers

2LT Willis M. Rogers

PFC John P. Sharp

1LT George E. Underwood

PFC Sam E. Vickers

1LT George H. Williamson

PFC Dick Wroten

Polk County (43 killed)

SGT O.B. Adams

SSG James C. Amerine

TEC5 John B. Bailey

SSG Marvin L. Baker

PVT Roy Banks

PVT Albert D. Battise

SSG Howard B Battise

CAPT Charles D. Bergman

PFC Ray L. Brock Jr.

SSG Howard Buller

PVT Wendell D. Carney

PVT James A. Davis

SSG Otto S. Davis

2LT Ernest A. Edens

TSG William R. Evans

TSG Edwin J. Frolick

CPL Harvey P. Galloway

PVT Jesse C Howard Jr.

PVT Carl W. Jones

SGT Chester L. Lambert

SSG James R. Locke

SGT John Lopez

SGT Ivison R. McKee

PVT Halcomb E. Moffett

PVT Oscar T. Moore

PFC Aaron M. Norman

PVT A.J. M. Norman

PFC Audry Robinett

SSG Reginal P. Robinett

PFC Jim W. Robinson

CPL James P. Self

PVT Chester B. Simmons Jr.

FLO John C. Smith

2LT Wesley E. Sory

PVT Robert R. Taylor

PVT Robert O. Vance

2LT Elton S. Walters

PVT Louis M Weems.

PVT Brooks Williams

PFC Dain Williford

PFC Grady F. Williford

TEC5 Dan Wyatt Jr.

Rains County (16 killed)

PFC Samuel B. Abney

TSG James A. Byram

SSG David F. Cain

2LT Marvin R. Cain

SGT Foy F. Conrad

SSG William D. Davis Jr.

PFC Palmore Edwards

TSG Tommy Glass

PFC Ray E. Mays

PFC Odus Nelson

SSG Obie W. Puyear

SSG Harold M. Rabb

PFC Melvin M. Schrishmer

SGT Marion Sparks

PVT Lewis R. Stuart

PFC John M. Thompson

Sabine County (21 killed)

PFC James R. Burnett

PFC Jorace E. Cooper

PFC Thomas Currey

1LT Paul H. Damrel

TEC4 Reggie F. Davidson

PFC William M. Franklin

SGT Hoy Harris

PFC Telmon J. Hopson

PVT Jodie Horton

PVT Charles E. Knight

SGT Hardy L. Lakey

CPL William E. Lavine

PFC W.T. McCarty Jr.

PFC L.J. Powell

PVT Harvey L. Powell

2LT Clyde O Primrose Jr.

PVT Amos Richard

PVT Ralph Sessions

PVT Albert P. Smith

PFC Charles L. Purlock

PVT Raymond B. Weeks

San Augustine County (22 killed)

SGT Nolan R. Anderson

PVT Wilma Barnes

SSG Oscar L. Belser

PFC Nehemiah Berry

TEC5 Tommie C Buckalew

PVT Melvin Clifton

CAPT Reed H. Dominy

SSG John L. Emmons

PVT E.W. Higginbotham

TEC4 Ollie J. Holloway

PFC William S. Hopkins

2LT Paul E. Kingsley

CPL John D. Lewis

PFC Jessie L. moore

CAPT Thomas A. Norwood

PFC Johnie B. Sexton

PFC Billy M. Sharpton

PFC Willie H. Sheffield

PVT Troy M. Vaughn

PVT Gladwyn J. Wall

PFC Basil E. Williams

SSG William S Willison

Shelby County (85 killed)

PFC John C. B. Alford

PFC Ernest W. Allen

SGT William L. Anding

PFC Lloyd L. Andrews

SGT Bruce C. Baker Jr.

PVT Marvin Beard

PVT Ray W. Bolton

PFC Urdong Brinson

TEC5 Bryan N. Brittain

PFC Thomas B. Brittain

PFC Lee O. Brunson

2LT John B. Byrn

SSG E. C. Campbell

PFC William H. Cannon

CPL Jack E. Carter

PVT Huston Cartwright

PFC Rayford H. Ceal

SGT Philip H. Childs

PVT James A. Cleveland

PVT Joseph S. Connell

PVT Ivey O. Cooper

2LT Marvin K. Crausby

SSG Delton Cravey

PVT Troy F. Crawford

PFC Early E. Davis

MSG Roy V. Duggan

SSG Austin E. Dunaway

CPL Arlie L. Eddins

CPL O. J. Edwards

CPL Dewey L. Evans

MAJ Louis Fishman

SSG Charles R. Frame

PVT Tom Gant

PVT Randle B. Golden

1LT Hulen M. Hardage

PVT Pershing H. Harvey

PVT Ralph D. Herndon

PFC Dudley D. Holt

PVT J. W. Honeycutt

PFC Preston O. Huckabay

PVT Arthur T. Hutcherson

SSG Walter B. Hutto

PFC Leroy Johnson

2LT Curtis Jolley

SGT Carl H. Jones

PVT Johnie L. Jones

TEC4 Willie D. Lathon

CPL Johnnie M. Lee

PVT Howard L. Lovell

PVT Clarence M. Mahan

PFC Charlie D. Majors

PFC James A. McDaniel

SSG John R. Miller

SGT John W. Minter

TEC4 Roy H. Mitchell

PFC Thomas T. Mitchell

PVT Hoya B. Murphy

PFC Jimmie H. Nott

PVT L. C. Netherly

2LT Kenneth N. Nicholson

PFC Robert L. Norris

CPL Pershing Pate

PFC Jack T. Powell

PFC Arlen R. Rhame

SSG Ben. R. Rhodes

PVT Postell Richard

PVT George O. Rivers, Jr.

PFC Hugh J. Smith

PFC James P. Tindol

1LT William R. Todd

CPL Richard M. Wallace

SGT Vernon B. Walters

CPL Sidney E. Watson

PVT Arvin D. Webb

PFC Earl M. Welch

PVT E. C. White

PFC Bedford Whiteside, Jr.

PVT Robert Wilburn

SSG Clifton Williams

PVT Wrayful Willis

SGT Julius R. Windham

PFC Melvin T. Windham

SSG Sil Winfrey Jr.

2LT Harry H. Womack

PFC Albert Youngblood

Smith County (115 killed)

PFC Sam E. Allen

SSG Matthew G. Aven, Jr.

SGT Joe T. Barron

TSG George W. Birkinsha

TEC5 Clifford E. Black

1LT Raymond A. Boulter

TSG Lawrence W. Brady

PFC Leon C. Brown

PFC Aubrey L. Browning

SSG James A. Bryant, Jr.

SGT Autley J. Buie

2LT John F. Burns

SGT Raymond D. Capps

SSG John R. Chitwood

PVT Emerson Choice

SGT Robert V. Clark

SGT I.B. Clemmons

SSG Joe R. Coleson

CAPT David G. Connally, Jr.

1LT Jules J.J. Constantin

PVT James W. Cook

SSG Thomas V. Cooper

PVT Cleveland W. Crow

2LT Ernest F. Crow, Jr.

TSG J.B. Davis

CPL Raymond R. Davis

CAPT John H. Duncan, Jr.

PVT Jessie P. Dunn

PFC James F. Elliot

PFC Vestos R. Freeman

PVT Clarence B. Candy

AVC Thompson L. Gaut

CPL Leonard H. Gipson

MAJ James E. Glover, Jr.

TEC5 Ben Craddick

PVT George P. Cranberry

SGT John V. Griffin

PVT Warren Hart

PFC Claudie T. Hatton

PFC Walter W. Hays

PFC Basilio G. Herrera

PVT John E. Herrin

PVT Rafe E. Hester

CPL Rodney H. Hickman

PFC Virgil D. Hill

PVT Jake R. Holley

1LT Alton L. House

SGT Garland G. Humphrey

PVT Colonel Jessie

PFC Jack A. Johnson

PFC Charles W. Jones

PFC Claude R. Jones

PFC William C. S. Jones

PVT James T. King

2LT J.T. Lackey

PVT Albert R. Laney

SSG Clifford H. Lee

PFC Gordon H. Lemon

PVT Edward S. Lisman

1LT Burl L. Lukenbill

PVT J.B. Matches

SGT Jesse J. McCurley, Jr.

CAPT William H. McKay

SSG Edward A. McKelvy, Jr.

CPL George P. McMillan

SGT James C. McMillan

SSG Thomas H. Mills

PVT King F. Mitchell

PFC Charles R. Moore

SSG Gordon F. Moore

PVT Henry I. Moore

SGT Ross B. Moore, Jr.

PVT Talmadge L. Murray

TEC4 Paul L. Nelson

TSG Allen W. Nicks

SSG William M. Odom

2LT James H. Pate

2LT Marvin M. Pearson

PVT Sidney J. Perkins

2LT Charles R. Perryman

PFC Thomas W. Phillips, Jr.

SGT William H. Philpot

TSG Willie C. Pierce

PFC Joseph W. Pless

2LT Jack W. Pounds

PFC Alfred C. Rains

SSG Paul R. Ritch

PVT Samuel E. Roark

PFC Joseph B. Roberts

PVT Travis A. Roddy

2LT James O. Rooks

MSG Raymond W. Rosenstein

PFC Thomas D. Rouse, Jr.

PVT Doyle A. Smith

SGT Fred Smith

TEC5 Joe B. Smyrl

PFC Claude H. Stanley

SGT Jack L. Stewart

2LT Guy E. Stuteville

PVT Jeff B. Talbert

PFC Henry L. Taylor

MSG Kendall M. Taylor

PVT Elbert L. Templeton

2LT Henry L. Thompson

CPL Wayne V. Tremmell

PFC Ingram G. Walker

PVT William R. Ware

CAPT John C. Watkins

PVT Travis R. White

TSG Thomas R. Whyte

PVT R. B. Wideman

PFC Vinson Williams, Jr.

SGT Virgil D. Williams

TSG Roscoe E. Wilson

2LT Winfred W. Wyatt

Titus County (46 killed)

PVT William J. Alexander

SGT James W. Allen

PVT Gladis Belcher

PVT Johnie C. Blalock

PVT Sam M. Brown

PVT T.B. Brown

TSG R.D. Cloar

PFC James T. Comer

CPL William E. Crabb

PFC Curtis Culver

PFC Doyce E. Fry

PFC Isaac Gray

SGT John F. Greene

FLO Billy B. Groce

SGT Daniel P. Harvey

CPL Nolon Harwell

2LT Clyde J. Hayden

FLO Leonard E. Holmes

PFC Vernon C. Horton

PVT Vivan Jackson

PFC Julian F. Johnson

PVT Clarence E. Jones

TSG Robert L. Kidwell

PFC Carlton P. Lee

PFC Joseph E. McCollum

SGT William D. McCollum

2LT Tennisson L. Miller

PVT Everett R. Newman

PFC Orville E. Oliver

PFC James H. Owsley

PFC Sam H. Pate

2LT Herbert G. Perkins

PVT Harmon A. Rhea

SSG Charles D. Rogers

PVT James J. rogers

SSG Jason B. Russ

TEC 4 James H. Sellers

PFC Alford Shrout

PFC John C. Smith

SSG Warren L. Sorber

PVT W.E. Stotts

2LT Ralph M. Walker

PFC Weldon W. Weaver

1LT Bart Wigginton

PFC Grady Wilbanks

TSG Billy J. Wilmurth

Trinity County (31 killed)

PFC Verl Anderson

SSG Carr R. Burke

SSG Louis N. Camp Jr.

SGT Claud Chism

TEC4 Tobie Cooley

PFC Olan E. Davidson

CPL Ramon T. Davis

SSG Daniel Dominy

PFC Tommie Freeman

1LT William J. Giles

CAPT Robert E. Greenwill

PVT Marvin H. Headrick

PVT Lee L. Horace

PVT Oscar C. Huffman

PFC Albert T. Humphrey

PVT Joe Johnson

PFC Troy King

SSG Clifton H. Lee

1LT Thomas Liles Jr.

SGT Hames W. Lott

PFC Maxson A. Morgan

SGT Willie O. Pixley

PVT Preston H. Reynolds

PVT Randol R. Richardson

SSG Clifton Scott

SSG John D. Taylor

PVT Leo W. Thompson

PFC C. O. Thornton Jr.

SSG Handley R. Walker

CPL Autrey R. Williams

LT. Sollie E. Womack Jr

Upshur County (38 killed)

TSG Alfred L. Been

PFC Troy D. Blackburn

SGT Charles M. Cain

1LT Harold T. Cobb

2LT Odus E. Cobb

SGT Billy L. Couch

2LT James H. Couch

PFC Olin C. Davis

CPL William Davis

2LT Guy L. Dow

PFC Loyd Edwards

CPL Robert A Ferguson

PVT Thomas C. Green

SGT George M. Griggs Jr.

PVT William R. Hough

PVT Wanda F. Johnson

PFC Ruby Jones

TEC4 Grady Kuykendall

PVT W. H. Langford

1LT James W. Lawerence

PVT Roger E. Nation

SGT James. P Newsom

PVT Hilton A Nipper

PVT Vivian L. Patterson

PVT Jessie E. Pitman

PVT James E. Porther

PFC Theoda Ray

PFC William H. Reed

TSG Elcie L. Robertson

CPL James E. Shelton

CPL Urban M. Shirley

PVT Hughe L. Smith

TEC5 Arnold R. Steelman

TSG Joe N. Whisenhunt

SSG James D. White

PFC Julious M. White

PVT Lindley D. Wicker

Today is a day in which we remember all of the men and women who have died while serving and protecting us at home.



Thank you so much for your sacrifice in protecting our freedom! pic.twitter.com/nqggggP8wJ — UT Tyler Men's Basketball (@uttylermbb) May 30, 2022

Van Zandt County (70 killed)

SSG Cecil E. Adams

SSG Robbie R. Alexander

TEC4 John L. Ballow Jr.

CWO James R. W. Box

PVT John H. Brewer

AVC James A. Brown

PFC Aubrey L. Bryant

PVT H.G. Bryant Jr.

SGT Marvis Calloway

Emory C. Campbell Jr.

SGT John T. Craig

PFC Cozby L. Curnutt

PVC Frank Curtis

PVT Oscar F. Davidson

TSG Dieudonne B. Dubose

1LT Arthur C. Ebarb

PVT Ray R. Edwards

CAPT Charles Francis

PVT Lee O. Freedman

1LT Stanley Friedline

PVT Raymond J.D. Furrh

SGT Garland L.B. Grant

PVT Floyd E. Goode

1LT Lawerence Gready Jr.

CPL Billie J. Greenwood

2LT Howard P. Hargegree

PFC Olen E. Heddin

SSG George W. Hicks

PFC Clarence S. Hobbs

PVT Joe G. Hudgins

2LT David R. Hughes Jr.

PVT Fred Jenkins Jr.

SGT Cirlie G. Jones

2LT Ivy D.L. Kuykendall

PFC Albert M. Lamb Jr.

CPL William F. Lapington

1LT Haskell P. Lasater

PVT Shester T Lumpkin Jr.

TEC5 Dave V. Mackie

1LT Paul O. Mayberry

PFC Lavon McEnturff

CPL William D. McLemore

PVT Wayman J. Moon

SSG Luther C.W. Morris

SGT Cleone L. Nichols

SSG Leo I. Pratt

TSG Dezz F. Ray

PFC Daniel B. Roberts

SGT Howard T. Rook

1LT Carmon B. Rucker

SGT Oscar R. Runge

2LT Elwyn M Sinn

TSG H.B. Sinn Jr.

SSG Lee R. Skinner

SGT Marvin E. Smith

SSG Merl J. SmithPFC F. M Sparks

J.C. Stroud

PVT W.T Swain

TEC5 Horace E. Thompson

TSG Bueford Veazey

PFC Jimmie D. Vinson

PVT Edward E. West

PVT Louie R. Westmoreland

SSG Cozby Wheeler

PVT Raymond L. Wheeler

PVT Arlong R. Williams

SSG Carl L. Wilson

PVT Hosea Wilson

PFC Alford D. Woolverton

Wood County (76 killed)

TEC5 John M. Armour

PVT Carroll J. Arrington

PVT Robert H. Bailey

SGT Raymond B. Banks

PFC Bennie B. Bellomy

PVT John T. Bevill

PFC Billie A. Blalock

PVT Roy A. Bowles

PVT Roy A. Bowles

MSG Edward E. Brown

SSG Ray E. Bundy

SGT Walter L. Cassel

PVT Adrain L. Champion

PVT Reagon Coe

PFC Frank W. Creech, Jr.

MSG Roamy E. Dandridge

PVT Joseph J. Davis

SGT Norman Deas

SSG Hubert L. Dodgen

SSG C. L. French

TEC4 Cornelios W. Gammill

PFC Johnnie C. Gibson

PFC Ardith W. Gilbreath

SSG Truitt I. Gilbreath

CPL Joe M. Green

PFC Lawrence N. Green

SSG J.D. Hamrick

SSG Jessie L. Henderson

PVT Leonard C. Hinton

SSG J.D. Holland

TSG Lloyd A. Honeycutt

TSG Paul R. Hornbuckle

SSG Billie M. Ingram

PFC Edwin C. Kelso

CAPT Troy C. LaRue

PFC Raymond T. Laminack

CAPT James A. Landers

TEC3 Louie D. Lester

PVT Alton H. Magee

SGT Michael T. Maroney, Jr.

PFC Lawrence W. McAdams

SGT Alvis L. McKenzie

SSG Durward B. McKinnon

TSG Virgil M. Mitchell

PFC Earl J. Nutt

SSG Burn M. Owen

SSG Luther L. Perry, Jr.

PVT Delbert D. Poindexter

SSG Billie C. Pollard

PVT Truman T. Pope

PFC Deamous I. Ray

CPL Weldon Richey

SSG Robert L. Robbins

SSG Charles E. Roberts

PFC Sidney E. Roberts

PVT George Romine

PFC Vannie V. Saxon

TSG Wayne W. Shaw

PVT James J. Smith

PVT Morris S. Smith

FLO Truman D. Speights

PFC Cuties R. T. Spincer

PVT Romulus A. Stanberry

SSG Donald E. Stevens

PVT Tom W. Stevens

PVT Morris J. Surratt

PVT Frank L. Sweeden

2LT Robert C. Turk

PVT Artis R. Usrey

PFC Mathis Wells

PVT Arthur C. Williams

PVT Chester L. Williams

SSG Dale P. Wilson

TEC5 W. A. Worthington, Jr.

PFC Preston VO Young

Korean War (160 killed)

Anderson County (10 killed)

SFC James A. Crawford

CPL Lionell Donell Jr.

SGT James Elmer Earl

LTC Jess Eldridge Evans

PVT Clarence B. King

PVT Robert M. Mann

SGT Steve McCloud

PFC Tony Mills Sanders

PFC Bobby Dean Tanner

John C. Taylor Jr.

Angelina County (5 killed)

PFC Harold R. Jordan

PVT William C. Kennedy

1LT William C. Knapp

CPL Nathaniel Sewell

2LT Howard Joseph Walker

Bowie County (14 killed)

SSGT Jack William Cornelius

SGT Cecil Wayne Groom

LTJG Eugene Bewer Hale

CPT Charles V.H. Harvey

PFC Billy R. Huckabee

MSGT Robert Wilson Jones

2LT James Moss Laramore

PFC Owen C. Long

CPL Joseph H. Murga

PFC Wendell H. Otwell

PVT Frederick G. Sutton

SGT Gene E. Swanger

CPL Maxine Tyler

2LT Robert Hornsby Wood

Cass County (6 killed)

PFC Robert L. Childs

PVT Harold R. Liles

CPL Wayne W. McCasland

PVT Leoris Sasser

SGT Elton Welch

PFC Carl H. Zimmerman

Cherokee County (4 killed)

SGT Wade Lester Durham

SGT Gerald O. Durrett

PVT Robert L. Harrison

PFC James A. Tidwell

Franklin County (3 killed)

William J. Browning

Durwin W. Cox

Walter Bates Scroggin Jr.

Gregg County (20 killed)

SGT Jack W. Abney

PVT Richard C. Barnett

CAPT Kenneth E. Brown

CAPT William Perry Brown Jr.

CPL Joe Henry Bryant

PFC Normal Daniels

PFC James H. Frye

SGT Robert M. Grace

SFC William H. Hannah

PFC Henry Rodriquez

1LT Alain Leroy Settle

SGT Robert E. Sheffield

CAPT Lyndel M. Southerland

PFC James M. Stephens

PFC James Stevens

MSG Travis E. Watkins

PVT William White Jr.

PVT Ray G. Williams

PVT Jacob Woods

This Memorial Day, we pay respect to those who sacrificed their lives for our freedom.



Harrison County (8 killed)

PFC Charlie D. Bell

PVT Snowden Bennett Jr.

PFC Grover T. Dickerson

PFC Walter Else

PFC Curtis L. Fields

PFC Walter T. Mills Jr.

PVT C.W. Montgomery

PFC Timothy Patrick O’Connor

Henderson County (6 killed)

PFC Alfonzia D. Allen

PFC Bonnie D. Beard

PFC Leo Douglas

CPL Robert M Knight Jr.

CPL Benny Don Rogers

SGT Lige Yarbrough

Hopkins County (6 killed)

SFC Sam Chapman

PVT Sammie L. Clifton

MSGT Ivon H. Hardin

SFC James Hart Jr.

CPL John A. Martin

PFC Bobbie Rua Arthur

Houston County (5 killed)

PFC Wilburn Barnett

CPL Darrel R. Brimberry

PFC Roscoe W. Easterling

SSG Obie L. Kelly

SFC Andrew H. Owens

Morris County (4 killed)

1LT Frank T. Davidson

PVT Kenneth J. Long

PFC Ray E. McDaniel

PFC James A. Williams

Nacogdoches County (7 killed)

SGT Guy Chancey

PVT Ralph B. Corley

PFC George E. Hearnsberger

CPL Custer E. Mooney

CPL Richard William Pattillo

2LT David W. Scogin

PFC Billy Ray Smith

Panola County (5 killed)

PVT Orvil W. Byrd

CPL Garrison G. Hurt

PFC Rufus J. Jones

PFC William F. Miller

PVT James Tatum

Polk County (2 killed)

PFC Macallen Handley

PFC Thurman J. Lowe

Rusk County (6 killed)

PVT Jimmie L. Brown

CAPT William Perry Brown Jr.

PFC Dupree Charvis

1LT Delmer R. Threadgill

CPL Phil Torres

PFC Curtis Vestal

Sabine County (1 killed)

PFC Edward L. Lord

Shelby County (4 killed)

SGT Clifford Hughes

PO3 Billy Clyde Stephenson

PVT Leonard Williams

SGT Willie Edward Windham

Smith County (23 killed)

PFC George W. Allen

CAPT Joe D. Bailes

SGT Peter C. Bell

PFC Charles R. Ellis

CPL Clyde Anson Fanning

CPL James Rudolph ford

PVT Edward E. Gilliland

CPL Floyd A. Ginn

CPL Billy Higginbotham

PVT Bill Horton

CPLD Leonard L. Jackson

PVT Rayburn D. Lee

FA Eugene Riley Owens

PVT Albert W. Paepke Jr.

SFC Gaston Pugh

MSG Hobson John Roberts

PFC Charles O. Sanders

PVT Joe B. Scott

PFC Farris F. Sinclair

MSG Dewitt L. Slaughter

CPL Billy J Stevens

CPL Henry Clifton Stidham

MAJ James Roy Turner

Titus County (2 killed)

PFC L.C. Miller

SFC L.D. Summerlin

Trinity County (3 killed)

PFC Howard Atkinson Jr.

CPL L.P. Lankford

PFC Paul McConnell

Upshur County (3 killed)

CPLFred C. Hall

MSG Edgar H. Harris

PFC Richard J. Matthews

Van Zandt County (6 killed)

Richard Murrill Bowman

Gordon Brockman

Gerald D. Carnes

George Ullmann Smith

Lloyd L. Tucker

Winston W. Williams

Wood County (7 killed)

CPL Charles Allen

CPL Billy D. Anderson

PVT Curtis Waymon Brown

1LT Thomas H. Burton

CPL Robert G. Jackson

SGT Billy J. Robinson

SGT Herman I. Simpkins

Vietnam War (216 killed)

Numbers via the Vietnam Veterans memorial

Athens (5 killed)

PFC Keith WEsley Allen

PO1 Charles Edwards Brooks

PFC Gary Wayne Everett

PFC Edward Merle Jackson

CAPT Thomas Stokes Powell

Atlanta (2 killed)

CPL Franklin Jack Lummus

PO3 James Arthur Wall

Big Sandy (1 killed)

CPL Tommy Wayne Robertson

Bowie (3 killed)

SGT James Robert Gage

GYSGT Harold Dean Philpott

PO1 Jerry Lynn Winingham

Bullard (1 killed)

SP4 Willard Thurman Bateman

Caddo Mills (1 killed)

COL Farrell Junior Sullivan

Canton (1 killed)

CPL Alvin Ray Fritz

Carthage (5 killed)

CPL Cecil Benny Ridges

SP4 Robert Earl Cole

SP4 James Minter Langford

LT Thomas Dean Vincent

CPL David Claud Wells

Cayuga (1 killed)

PVT Kenneth Bruce Meador

Center (4 killed)

SP4 William Larry Andrews

PFC Mac Curtis Buckley

PFC Larry Stephen Byford

SGT Jerry Lynn Hughes

Crockett (3 killed)

PFC Ruzell Gray

SP4 Willie Craig Warren

SP4 Samuel Harry Williams

Daingerfield (2 killed)

SP4 Robert Michael Nix

SP4 Harry Tracy Richardson

De Kalb (2 killed)

PO3 Arthur Wyman Ball

SGT Victor Lee Black

Diboll (2 killed)

SP4 Johnny Carl Jones

PFC Preston Ivory Russaw

Elkhart (1 killed)

SGT Bobby Frank Limerick

Eustace (1 killed)

CPL Johnny Wendell Phillips

Gilmer (4 killed)

PFC James Louis Johnson

CPT Foy Manion Mathis

SSG Curtis Oran Smith Jr.

SP4 Donnie Paul Smith

Gladewater (2 killed)

CAPT Robert Russell Barnett

PFC Halley Don Whitlock

Golden (1 killed)

PFC Robert Low Holland

Grand Saline (2 killed)

SP5 Alvin Lee Shadwick

CPL James Hardy Wilbanks

Grapeland (1 killed)

SP4 Clarence Ray Chaffin

Groveton (3 killed)

SGT Billy Mac Brister

CPL Ollie Curtis Freeman

SGT Albert C Horage Jr.

Hawkins (1 killed)

PFC Walter Joe Louis Griffin

Hemphill (2 killed)

SFC L.C. Blake

PFC J.C. Walker Jr.

Henderson (7 killed)

PSGT Roy William Edwards

SSG Henry Elmer Evans

WO Thomas Lynn Forsythe

PFC Bobby Joe Jacobs

PFC Thomas John Pool

SP 4 Ervin Lee Tuttle

SGT Johnny Gordon Williamson

Jacksonville (7 killed)

SGT William Preston Armstrong

PO3 Ronald S. Athanasiou

CPT George L. Barber III

PFC Thomas Lee Jordan

SP4 Charlie Ray McDonald

PFC Lee Roy Nolley

CPL Henry Lon

Joaquin (1 killed)

MAJ Taylor Douglas Johnson

Kilgore (7 killed)

MCPO Dudley Francis Bradberry

SGT Billy Ray Dent

SFC Earl Newsom Hammond

SGT Carwain L. Herrington

PFC Harry James Lockhart

SP4 Raymond Roger Poston

SGT John O’Neal Rucker

Lindale (2 killed)

SGT Carl Lee Glassock

SFC Ronald Wayne Sebring

Livingston (3 killed)

SGT Johnny Vent Johnson

SP 5 Marvin Ray Robinson

PFC Andrew Lewis Stephens

Longview (16 killed)

PVT Roscoe David Adams

SP4 Jim Lamarr Ailstock Jr.

CAPT Clyde William Campbell

SGT John Wayne Caver

PFC Thomas Cleo Fyffe

PVT Norman Ray Garrett

SP5 Raymond Richard Gillock

SP4 Richard Alton Holloway

PFC Garland Paul Little

PFC Robert G. Mitcheltree Jr.

1LT James Davis Molpus

PFC William Beckelew Northcutt

SGT Benny Davis Stuckey

CPT Franklin Dallas Summers

LCPL James Lee Watkins

LCPL Bobby Lynn Weather

Lufkin (14 killed)

CPL Tied Jason Bishop

1LT Robert Samuel Bradshaw III

SSG Waydell Getter

PFC Eddie Clayton Harris

CPL Wesley Eugene Hodges

CAPT John Clark Hurst

SSGT Robert Mitchell Lankford

PFC Clenzell Morris

SFC Hoover Morris

CPL George Edward Overshine

PFC Charles Quinten Polk

SP4 Larry Eugene Ricks

PFC Bennie Joe Sisson

Mabank (2 killed)

CPT Don Thomas Elledge

SP5 Ambers Andrew Hamilton

Malakoff (1 killed)

PFC John Will Roberson

Marshall (12 killed)

SGT Patrick Lynn Blair

SP4 Edward Lee Davis

PFC Freddy Dean Dodson

PFC Joe Herbert Epps

PFC James Grady Johnson

LCPL Sam Jones

COL James Wimberley Lewis

CPL Charles Edward Manning

PO1 Arthur D. Simmons

MAJ Marion Edward Waugh

SP4 Herbert Williams

PFC Richard A. Worth

Mineola (3 killed)

SGT Douglas Durpee

PFC Robert Lee Pinkard

PVT Lincoln Roy Wright

Mount Pleasant (5 killed)

PFC Charley Holton Collier

CPL Jimmy Leon Hockaday

1LT Harold Loyd McNeil

PFC Jerry Don Patton

CPL Otis Turner

Nacogdoches (8 killed)

CAPT Wade Anthony Greer

PFC Larry Travis Johnson

SP4 Samuel Roy Lynch

SGT William Travis Matlock

CPL Harrel Earl Stearns

CAPT Ralph Bamford Walker

A1C Jerry Mack Wall

PFC Johnny Bee Williams

New Boston (2 killed)

PFC Robert Charles Harkins

SGT Charles Marlin Ramsey

Ore City (1 killed)

PFC Johnny Wayne McCain

Overton (1 killed)

SGT James Oliver Hughes

Palestine (10 killed)

1LT James Christopher Becker

CAPT Tonie Lee England Jr.

PFC James Aubrey Hulsey

PFC Donald Ray Johnson

PFC Earl Dawson Lawerence

PO3 Amon Franklin Moore Jr.

CWO Terrell Lee Rawlinson

2LT James Tucker Stovall

SP4 Thomas Darrell Williamson

Pittsburg (5 killed)

CPL Herman Dale Buchannan

SSG Daniel L Chappell

SGT Starling G. Hawkins

PFC Morris Calvin Miles Jr.

CPL Clyde Thomas

Rusk (4 killed)

SGT Loel Floyd Largent

CAPT Donald Henry Mabry

PSGT William Edward Smith

CAPT Francis Wayne Townsend

San Augustine (2 killed)

PFC Coties Ree Sowell

CAPT Murray Lamar Wortham

Slocum (1 killed)

SGT Ronnie Joe Fullerton

Sulphur Springs (1 killed)

PO3 Dewey Ray Burns Jr.

Tatum (2 killed)

CPL Lemen Earl Jones

CPL Ronnie Lee Terry

Tenaha (1 killed)

SN Ray Augustine Chatelain

Texarkana (10 killed)

SGT Howard Lee Elder

SGT Oddie C. Haley

SGT Wayne Lynn Harland

CPL Isaac Lee Henderson

2LT James Eugene Laird

LT. Stephen Owen Musselman

WO Deane Alva Pomeroy

PSGT Elmore Robert Simpson

MAJ Richard Edward Steel

SP5 Rodney Joseph Wilson

Trinity (3 killed)

SP4 Ronald Harrison Allbright

PFC Tom Willis Simmons Jr.

SGT John Terrell Whitson

Tyler (29 killed)

CPL William David Bothwell

PFC Randall James Boyd

PFC Albert Butler Jr.

CPL Gary Don Carter

SGT Gary Vaughn Clark

SP4 Tony Wayne Collier

CPL Ronald Ray Conn

CPL Charles Truitt Courson

LCPL F.G. Gipson Jr.

PFC Graham Ray Hicklen

SSG Randall Dumon Howell

LCPL Maxie Jackson

SP4 W.C. Johnson

PFC Lee Donnie Kennedy

CPL Holland Irwin Langham

LCPL Clarence Lee Love

CAPT Douglas Kent Martin

LCPL Doyce Gene Miller

SP4 John Edwin Mitchell

PFC Lawerence Hamilton Moore

PFC A.D. Mosley

John Alvie Nicholas

SP4 Thomas Arnold Singleton

PFC Harry Diwain Spier

SP5 Joseph Michael Turk

LT Edwin Ward Van Orden Jr.

CPL Frankie Car Vassaur

PFC James Earl Wallace

Waskom (3 killed)

CDR Frank Clifford Green Jr.

CPL William F. Richardson

SGT M.L. Mills

Wills Point (2 killed)

PFC Thomas Wayne Ferguson

PFC Earnest Wilmer Graham

Persian Gulf War (1 killed)

Numbers via The Pentagon

LCPL Daniel B. Walker (Whitehouse)

War in Afghanistan (9 killed)

Center (1 killed)

SPC Cory J. Bertrand

Daingerfield (1 killed)

PVT John A. Mattox

Gladewater (1 killed)

CWO Bradley G. Gaudet

Kilgore (1 killed)

SRG Kenneth B. May Jr.

Quitman (1 killed)

SRG Joshua D. Powell

Tatum (1 killed)

1SG Gregory Owens Jr.

Texarkana (2 killed)

Zaniah C. Creamer

SRG Kyle B. Stout

Tyler (1 killed)

1SG Russell R. Bell

War in Iraq (15 killed)

Carthage

SPC James L. Adair

Henderson

1PC Allen B. Jaynes

Jacksonville

SPC Dominic Joseph Hinton

Kilgore

1PC Stephen E. Wyatt

Longview

SSG John C. Stock

Lovelady

SPC Carl A. Eason

Lufkin (2 killed)

1SG Todd Clayton Gibbs

Joseph D. Suell

Malakoff

PVT Christopher M. McCloud

Marshall

SPC Tracy C. Willis

Palestine

PFC Heath K. Pickard

Troup

SRG Samuel E. Kelsey

Tyler (2 killed)

SSG Richard J. Jordan

SPC Alexander W. Missildine

Wills Point