Friday Football Fever: Week 1 scores

Friday Night Lights are back and KETK & Fox 51 has all the scores for Week 1. Find your team below!
- Tyler Legacy 35 – Lufkin 17 – FINAL
- Forney 21- Whitehouse 20- FINAL
- Malakoff 21 – Grandview 17- 3 QT
- Pine Tree 19- Liberty- Eylau 0 – 4 QT
- Mineola 14- Canton 3 – HALF
- Kilgore 21- Nacogdoches 7- FINAL
- Waskom 31 – Garrison 0 – HALF
- Beckville 50 – Joaquin 39 – FINAL
- Hallsville 19- Henderson 14 – HALF
- Pleasant Grove 51- Nashville 0- 3 QT
- Daingerfield 34 – Atlanta 7- HALF
- DeKalb 51 – Rivercrest 6
- Texas High 24 -Tyler 10 – FINAL
- Chapel Hill 34 -Greenville 9 – 2 QT
- Waskom 31 -Garrison 0 – HALF
PRIVATE SCHOOL ROUND-UP
- Grace @ Regents School of Austin
- All Saints @ Big Sandy
- Brook Hill 26- Wills Point 3 – FINAL