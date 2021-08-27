Friday Football Fever: Week 1 scores

Friday Football Fever

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Friday Night Lights are back and KETK & Fox 51 has all the scores for Week 1. Find your team below!

  • Tyler Legacy 35 – Lufkin 17 – FINAL
  • Forney 21- Whitehouse 20- FINAL
  • Malakoff 21 – Grandview 17- 3 QT
  • Pine Tree 19- Liberty- Eylau 0 – 4 QT
  • Mineola 14- Canton 3 – HALF
  • Kilgore 21- Nacogdoches 7- FINAL
  • Waskom 31 – Garrison 0 – HALF
  • Beckville 50 – Joaquin 39 – FINAL
  • Hallsville 19- Henderson 14 – HALF
  • Pleasant Grove 51- Nashville 0- 3 QT
  • Daingerfield 34 – Atlanta 7- HALF
  • DeKalb 51 – Rivercrest 6
  • Texas High 24 -Tyler 10 – FINAL
  • Chapel Hill 34 -Greenville 9 – 2 QT
  • Waskom 31 -Garrison 0 – HALF

PRIVATE SCHOOL ROUND-UP

  • Grace @ Regents School of Austin
  • All Saints @ Big Sandy
  • Brook Hill 26- Wills Point 3 – FINAL

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