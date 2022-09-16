EAST TEXAS (KETK) – The high school football season is in week three of the 2022 season and we have the list of scores for your favorite teams. Check them out below:
PUBLIC SCHOOLS
- Tyler Legacy 3 @ Texas High 27 – FINAL
- Longview 56 @ Lufkin 7 – FINAL
- Independence 24 @ Pittsburg 13 – FINAL
- North Mesquite 23 @ Tyler 27 – FINAL
- Pleasant Grove 63 @ Frisco Memorial 28 – FINAL
- Jacksonville 31 @ Pine Tree 21 – FINAL
- Chapel Hill 42 @ Nacogdoches 17 – FINAL
- Kaufman 35 @ Athens 21 – FINAL
- Mabank 7 @ Canton 35- FINAL
- Van 13 @ Paris 38 – 4Q
- Gilmer 31 @ Lindale 23 – FINAL
- Mineola 36 @ Bullard 36 – 4Q
- Center 51 @ Daingerfield 44 – 4Q
- Hardin-Jefferson 21 @ Diboll 56 – FINAL
- Mount Enterprise 6 @ Cayuga 38 – FINAL
- Overton 24 @ Colmesneil 36 – FINAL
- West Hardin 0 @ Cushing 57 – FINAL
- Winnsboro 54 @ New Boston 28 – FINAL
- Mildred 30 @ Carlisle 50 – FINAL
- New Diana 7 @ Redwater 14 – FINAL
- Anahuac 56 @ San Augustine 20 – FINAL
- Arp 66 @ Tenaha 45 – 4Q
- Waskom 14 @ Timpson 40 – FINAL
- Warren 16 @ Huntington 19 – FINAL
- West Sabine 50 @ Trinity 0 – 4Q
- Carthage 42 @ Marshall 0 – FINAL
- Hallsville 14 @ Kilgore 41 – 4Q
- Whitehouse 47 @ Henderson 28- 4Q
- Rusk 14 @ Alvarado 17 – HALF
- Spring Hill 14 @ Brownsboro 21 – HALF
- Atlanta 7 @ Liberty-Eylau 16 – 3Q
- Elysian Fields 19 @ Beckville 43 – HALF
- Harmony 6 @ De Kalb 7 – HALF
- Edgewood 21 @ Elkhart 0 – HALF
- Alto 14 @ Garrison 22 – HALF
- Linden-Kildare 12 @ Union Grove 12 – FINAL
- Eustace 0 @ Grand Saline 42 – FINAL
- Hawkins @ Hooks 40 – FINAL
- Gladewater 13 @ Malakoff 52 – 4Q
- Sabine 14 @ Mount Vernon 37- 4Q
- Tatum 42 @ West Rusk 32 – 4Q
- Quitman 15 @ Ore City 13 – FINAL
- Troup 40 @ Paul Pewitt 42 – 4Q
- Frankston 18 @ Winona 23 – 4Q
- Big Sandy 25 @ Alba-Golden 43 – 4Q
- Groesbeck 27 @ Crockett 26 – 4Q
PRIVATE SCHOOLS
- White Oak 21 @ Brook Hill 45 – 3Q
- Tyler Heat 0 @ Apple Springs 54 – FINAL
- Grace 49 @ Lone Oak 14 – 4Q
- Union Hill 39 @ Milford 8 – 4Q
- All Saints 0 @ Cumby 44 – 2Q
- Leverett’s Chapel @ Longview Christian
- King’s Academy at North Texas