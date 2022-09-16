EAST TEXAS (KETK) – The high school football season is in week three of the 2022 season and we have the list of scores for your favorite teams. Check them out below:

PUBLIC SCHOOLS

  • Tyler Legacy 3 @ Texas High 27 – FINAL
  • Longview 56 @ Lufkin 7 – FINAL
  • Independence 24 @ Pittsburg 13 – FINAL
  • North Mesquite 23 @ Tyler 27 – FINAL
  • Pleasant Grove 63 @ Frisco Memorial 28 – FINAL
  • Jacksonville 31 @ Pine Tree 21 – FINAL
  • Chapel Hill 42 @ Nacogdoches 17 – FINAL
  • Kaufman 35 @ Athens 21 – FINAL
  • Mabank 7 @ Canton 35- FINAL
  • Van 13 @ Paris 38 – 4Q
  • Gilmer 31 @ Lindale 23 – FINAL
  • Mineola 36 @ Bullard 36 – 4Q
  • Center 51 @ Daingerfield 44 – 4Q
  • Hardin-Jefferson 21 @ Diboll 56 – FINAL
  • Mount Enterprise 6 @ Cayuga 38 – FINAL
  • Overton 24 @ Colmesneil 36 – FINAL
  • West Hardin 0 @ Cushing 57 – FINAL
  • Winnsboro 54 @ New Boston 28 – FINAL
  • Mildred 30 @ Carlisle 50 – FINAL
  • New Diana 7 @ Redwater 14 – FINAL
  • Anahuac 56 @ San Augustine 20 – FINAL
  • Arp 66 @ Tenaha 45 – 4Q
  • Waskom 14 @ Timpson 40 – FINAL
  • Warren 16 @ Huntington 19 – FINAL
  • West Sabine 50 @ Trinity 0 – 4Q
  • Carthage 42 @ Marshall 0 – FINAL
  • Hallsville 14 @ Kilgore 41 – 4Q
  • Whitehouse 47 @ Henderson 28- 4Q
  • Rusk 14 @ Alvarado 17 – HALF
  • Spring Hill 14 @ Brownsboro 21 – HALF
  • Atlanta 7 @ Liberty-Eylau 16 – 3Q
  • Elysian Fields 19 @ Beckville 43 – HALF
  • Harmony 6 @ De Kalb 7 – HALF
  • Edgewood 21 @ Elkhart 0 – HALF
  • Alto 14 @ Garrison 22 – HALF
  • Linden-Kildare 12 @ Union Grove 12 – FINAL
  • Eustace 0 @ Grand Saline 42 – FINAL
  • Hawkins @ Hooks 40 – FINAL
  • Gladewater 13 @ Malakoff 52 – 4Q
  • Sabine 14 @ Mount Vernon 37- 4Q
  • Tatum 42 @ West Rusk 32 – 4Q
  • Quitman 15 @ Ore City 13 – FINAL
  • Troup 40 @ Paul Pewitt 42 – 4Q
  • Frankston 18 @ Winona 23 – 4Q
  • Big Sandy 25 @ Alba-Golden 43 – 4Q
  • Groesbeck 27 @ Crockett 26 – 4Q

PRIVATE SCHOOLS

  • White Oak 21 @ Brook Hill 45 – 3Q
  • Tyler Heat 0 @ Apple Springs 54 – FINAL
  • Grace 49 @ Lone Oak 14 – 4Q
  • Union Hill 39 @ Milford 8 – 4Q
  • All Saints 0 @ Cumby 44 – 2Q
  • Leverett’s Chapel @ Longview Christian
  • King’s Academy at North Texas