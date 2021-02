Ski Report

LEBANON, N.H. (AP)Latest skiing conditions, as supplied by SnoCountry Mountain Reports. Conditions are subject to change due to weather, skier/rider traffic and other factors. Be aware of changing conditions. For more information go to www.snocountry.com

Saturday, Feb. 20=

NORTHEAST=

Connecticut=

Mohawk Mountain – Wed 8:08a machine groomed 12 – 52 base 26 of 26 trails 100% open, 7 of 8 lifts, Mon: 12p-8p;Tue-Thu: 10a-8p;Fri: 10a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4p.

Mt Southington – Wed 9:03p machine groomed 42 – 46 base 14 of 14 trails 100% open, 5 miles, 50 acres, 7 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-8p.

Powder Ridge – Wed 7:45a machine groomed 36 – 46 base 17 of 19 trails 89% open, 4 of 5 lifts, Mon/Tue: 3p-9p;Wed/Thu: 10a-9p;Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p;Sun: 9a-8p.

Ski Sundown – Wed 9:36p machine groomed 30 – 40 base 16 of 16 trails 100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8a-10p.

Winding Trails XC – Wed 9:05a 4 new packed powder machine groomed 4 – 7 base 6 miles

Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p.

Maine=

Baker Mountain – Operating, no details

Big Squaw – Operating, no details

Bigrock Mountain – Wed 7:53a machine groomed 21 – 25 base 30 of 35 trails 86% open, 3 of 3 lifts, Thu/Fri: 1p-7p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Sun.

Black Mtn – Wed 5:40a machine groomed 15 – 15 base 28 of 28 trails 100% open, 2 of 2 lifts, Thu/Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Thu-Sun.

Camden Snow Bowl – Wed 3:49p loose granular machine groomed 24 – 30 base 14 of 31 trails 45% open, 3 of 3 lifts, Wed-Fri: 12p-7p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Hermon Mountain – Wed 7:43p machine groomed 16 – 30 base 20 of 20 trails 100% open, 1 of 3 lifts, Tue-Fri: 4p-8p; Sat/Sun: 9a-1p; 2p-6p Open Tue-Sun.

Lost Valley – Wed 4:27p machine groomed 28 – 93 base 21 of 31 trails 68% open, 4 of 4 lifts, Mon/Tu/Th 3p-8p; Wed 11a-8p; Fri 12p-8p Sat/Sun: 9a-4p.

Mt Abram – Wed 9:04a machine groomed 20 – 20 base 40 of 54 trails, 74% open 3 of 5 lifts, Thu/Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8a-4p; Open Thu-Sun.

Saddleback – Wed 6:44a loose granular machine groomed 28 – 36 base 68 of 68 trails 100% open, 3 of 3 lifts, Mon-Fri: 9a-3:45p; Sat/Sun: 8:30a-3:45p.

Shawnee Peak – Wed 4:45p packed powder machine groomed 20 – 34 base 42 of 42 trails 100% open, 6 of 6 lifts, Mon: 11a-9p; Tue-Thu: 11a-8p; Fri: 9a-9p Sat: 8:30a-8p; Sun: 8:30a-4:30p.

Sugarloaf – Wed 10:46a 1 new loose granular machine groomed 24 – 30 base 155 of 162 trails, 96% open, 61 miles, 1177 acres, 11 of 13 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:50p; Sat/Sun: 8:30a-3:50p.

Sunday River – Wed 6:46a machine groomed 22 – 48 base 135 of 135 trails 100% open, 55 miles, 870 acres, 18 of 18 lifts, Mon-Thu: 9a-4p Fri: 9a-6:30p; Sat: 8a-6:30p; Sun: 8a-4p.

Titcomb Mountain – Wed 8:55a machine groomed 12 – 16 base 14 of 17 trails 82% open, 2 of 3 lifts, Mon/Tue: 3p-6p; Wed: 3p-8p;Thu: 3p-6p Sat: 9a-8p;Sun: 9a-4p; Open Sat-Thu.

Pineland Farms XC – Wed 2:04a machine groomed 2 – 7 base 12 of 12 trails 6 miles Mon-Fri: 8a-5p; Sat/Sun: 8a-5p.

Quarry Road XC – Wed 5:42p packed powder machine groomed 10 – 30 base 20 of 20 trails 8 miles

Massachusetts=

Berkshire East – Wed 8:42a 4 new machine groomed 10 – 40 base 30 of 34 trails, 88% open, 160 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Thu: 9a-4p; Thu: 5p-9p Fri: 9a-9p; Sat: 8:30a-9p; Sun: 8:30a-4p.

Blue Hills Boston – Wed 1:24p packed powder machine groomed 34 – 34 base 13 of 15 trails 87% open, 4 of 4 lifts, Mon-Wed: 1p-9p; Thu-Fri: 10-9p; Sat/Sun: 8a-8p.

Bousquet – Wed 9:58a machine groomed 20 – 30 base 11 of 23 trails, 48% open 4 of 5 lifts, Mon/Tue/Thu: 12p-8p; Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p Open Thu-Tue.

Bradford – Wed 7:59p frozen granular machine groomed 19 – 30 base 9 of 15 trails 60% open, 15 acres, 6 of 10 lifts, Wed-Fri: 12p-9p; Sat: 8:30a-9p Sun: 8:30a-4:30p; Open Wed-Sun.

Catamount – Wed 12:58p machine groomed 18 – 32 base 40 of 40 trails 95% open, 10 miles, 128 acres, 6 of 8 lifts, Mon/Tue: 9a-4p; Wed: 9a-8p Thu: 9a-4p; Fri: 9a-9p; Sat: 8:30a-9p; Sun: 8:30a-4p.

Jiminy Peak – Wed 6:32a 3 new machine groomed 24 – 60 base 43 of 45 trails 96% open, 13 miles, 165 acres, 8 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-9:30p Sat/Sun: 8:30a-9:30p; Feb 16-19: 8:30a-9:30p.

Nashoba Valley – Wed 8:05a machine groomed 32 – 32 base 14 of 17 trails 82% open, 10 of 11 lifts, Wed-Fri: 12p-8p; Sat: 9a-8p; Sun: 9a-5p Open Wed-Sun.

Otis Ridge – Wed 11:44p machine groomed 12 – 19 base 11 of 11 trails 100% open, 4 of 4 lifts, Wed-Fri: 9:30a-9p; Sat/Sun: 9a-9p; Open Wed-Sun.

Ski Butternut – Wed 8:03a machine groomed 28 – 42 base 22 of 22 trails 100% open, 14 miles, 95 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:15a-4p.

Ski Ward – Wed 1:28p 2 new machine groomed 6 – 36 base 9 of 9 trails 100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 12p-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p.

Wachusett – Wed 6:23a 6 new machine groomed 59 – 65 base 27 of 27 trails 100% open, 112 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-9:30p Sat/Sun: 7:30a-9:30p.

Notchview Reservation XC – Wed 8:35a 2 new packed powder machine groomed 22 – 25 base 24 of 24 trails, 11 miles

New Hampshire=

Arrowhead – Wed 7:25p powder machine groomed 8 – 20 base 1 of 1 trail 100% open 7 acres, 1 of 1 lift Fri: 6p-9p; Sat: 10a-4p/6p-9p; Sun: 10a-4p Feb 22-26: 12p-4p.

Attitash – Wed 9:19a packed powder machine groomed 32 – 32 base 66 of 68 trails, 97% open 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Black Mountain – Wed 7:51a 2 new packed powder machine groomed 15 – 24 base 42 of 45 trails, 87% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Bretton Woods – Wed 2:26p 3 – 4 new machine groomed 18 – 36 base 63 of 63 trails, 100% open, 33 miles, 467 acres, 6 of 10 lifts, Mon-Thu: 8a-4p Fri: 8a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Cannon Mountain – Wed 2:05p 2 new machine groomed 18 – 40 base 73 of 97 trails, 75% open, 19 miles, 218 acres, 8 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Cranmore – Wed 7:11a 2 new packed powder machine groomed 18 – 22 base 55 of 57 trails 96% open, 13 miles, 166 acres, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat: 8:30a-8p Sun: 8:30a-4p.

Crotched Mountain – Wed 9:23a machine groomed 15 – 30 base 26 of 26 trails 100% open, 3 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-12a; Sun: 9a-5p.

Dartmouth Skiway – Wed 9:26a packed powder machine groomed 12 – 24 base 27 of 28 trails 96% open, 3 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Gunstock – Wed 8:14p packed powder machine groomed 41 – 56 base 48 of 48 trails 100% open, 227 acres, 7 of 7 lifts, Mon: 9a-4p; Tue-Thu: 9a-8p; Fri: 9a-9p Sat: 8a-9p; Sun: 8a-4p.

King Pine – Wed 7:02a machine groomed 18 – 30 base 17 of 17 trails 100% open, 5 miles, 50 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-6p Sat-Sun: 8:30a-6p.

Loon Mountain – Wed 3:24p 1 new machine groomed 26 – 36 base 51 of 61 trails, 84% open, 23 miles, 331 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p.

McIntyre Ski Area – Wed 9:07a machine groomed 24 – 48 base 9 of 9 trails 100% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p;Sun: 9a-6p.

Mount Sunapee – Wed 9:28a machine groomed 24 – 24 base 64 of 66 trails 97% open, 8 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Pats Peak – Wed 4:24p machine groomed 18 – 30 base 26 of 28 trails 93% open, 9 of 11 lifts, Mon-Thu: 8:30a-9p; Fri: 8:30a-10p; Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-4p.

Ragged Mountain – Wed 6:22a packed powder machine groomed 18 – 24 base 35 of 57 trails 61% open, 164 acres, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Waterville Valley – Wed 4:14p 2 new machine groomed 20 – 38 base 61 of 61 trails, 98% open, 254 acres, 10 of 12 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 8a-3:30p.

Whaleback – Wed 9:34a machine groomed 8 – 20 base 30 of 30 trails 100% open, 4 of 4 lifts, Tue-Fri: 2p-7p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Tue-Sun.

Wildcat – Wed 9:30a packed powder machine groomed 18 – 36 base 48 of 48 trails, 100% open 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-3:30p; Sat/Sun: 8:30a-3:30p.

Bear Notch Ski Touring – Wed 7:09a 1 new packed powder machine groomed 10 – 18 base 17 of 34 trails, 25 miles Mon-Fri: 8a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Dexters Inn XC – Wed 10:57a 2 new packed powder machine groomed 4 – 10 base 6 of 20 trails, 3 miles Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p.

Franconia XC – Wed 9:28a 1 new machine groomed 5 – 8 base 19 of 21 trails 24 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Great Glen Trails XC – Wed 7:29a 1 new machine groomed 22 – 32 base 35 of 36 trails, 11 miles Mon-Fri: 8:30a-4:30p; Sat/Sun: 8:30a-4:30p.

Jackson XC – Wed 7:29a 2 new machine groomed 5 – 8 base 31 of 59 trails 34 miles Mon-Fri: 8a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

King Pine XC – Wed 2:36p powder machine groomed 12 – 18 base 17 of 17 trails

Mt Washington Valley XC – Wed 8:39a wet snow machine groomed 9 – 11 base 20 of 31 trails, 28 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p.

Nordic Skier XC – Wed 7:54p packed powder machine groomed 4 – 5 base 33 of 33 trails 19 miles Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p.

New Jersey=

Campgaw Mountain – Operating no details Mon-Thu: 2p-8p; Fri: 1p-10p; Sat: 8:30a-10p Sun: 8:30a-8p.

Mountain Creek – Wed 6:28a machine groomed 24 – 36 base 46 of 46 trails 100% open, 80 acres, 8 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

High Point XC – Wed 6:04a 2 new packed powder machine groomed 13 – 15 base 6 of 6 trails 11 miles Mon/Tue/Thu/Fri: 9a-4p; Wed: 9a-9p; Sat/Sun: 8a-4:30p.

New York=

Belleayre – Wed 3:31p machine groomed 18 – 42 base 51 of 51 trails 100% open, 147 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Brantling Ski Slopes – Wed 7:36a packed powder machine groomed 12 – 20 base 5 of 9 trails 56% open, 3 of 6 lifts, Thu-Fri: 4p-9p; Sat: 9a-6p; Sun 9a-5p Open Thu-Sun.

Bristol Mountain – Wed 4:08p 3 new machine groomed 24 – 60 base 38 of 38 trails, 100% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 8:30a-9p.

Buffalo Ski Club – Wed 7:39a machine groomed 14 – 62 base 35 of 41 trails 85% open, 6 of 8 lifts, Wed-Fri: 2p-9p; Sat: 8a-10p; Sun: 10a-5p Open Wed-Sun.

Cockaigne – Wed 7:41a machine groomed 18 – 49 base 4 of 15 trails, 27% open 3 of 4 lifts, Mon/Wed-Fri: 3p-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-5p; Open Wed-Mon.

Dry Hill – Wed 7:42a 2 new machine groomed 12 – 48 base 7 of 7 trails 100% open, 2 of 3 lifts, Wed/Thu: 5p-10p; Fri: 5p-10p; Sat: 10a-10p Sun: 10a-5p; Open Wed-Sun.

Four Seasons – Wed 7:43a 2 new packed powder machine groomed 12 – 24 base 6 of 6 trails 100% open, 2 of 2 lifts, Thu-Fri: 5p-9p; Sat/Sun: 10a-4:30p; Open Thu-Sun.

Gore Mountain – Wed 3:11p loose granular machine groomed 11 – 32 base 74 of 110 trails 97% open, 30 miles, 335 acres, 14 of 14 lifts, Mon-Wed: 8:30a-4p Thu-Fri: 8:30a-8p; Sat: 8:30a-8p; Sun: 8:30a-6p.

Greek Peak – Wed 6:43p machine groomed 28 – 52 base 55 of 56 trails 98% open, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-9p; Sat: 8:30a-9p;Sun: 8:30a-5p.

Holiday Mountain – Wed 7:45a machine groomed 12 – 24 base 3 of 16 trails 19% open, 1 of 6 lifts, Thu: 3p-9p;Fri: 12p-9p; Sat: 9a-9p;Sun: 9a-5p Open Thu-Sun.

Holiday Valley – Wed 7:41a 1 new machine groomed 27 – 67 base 60 of 60 trails, 100% open, 35 miles, 277 acres, 13 of 13 lifts, Mon-Wed: 9a-9p Thu/Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8:30a-10p.

HoliMont – Wed 7:46a 2 new machine groomed 30 – 37 base 55 of 56 trails 98% open, 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9:30a-4:20p Sat/Sun: 8:30a-4:20p (Members Only).

Hunter Mountain – Wed 5:56a packed powder machine groomed 24 – 36 base 48 of 67 trails 72% open, 10 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Kissing Bridge – Wed 7:47a 2 new machine groomed 6 – 56 base 25 of 40 trails, 63% open, 5 of 10 lifts, Tue-Wed: 10a-9p; Thu-Fri: 10a-10p Sat:8a-10p; Sun: 8a-8p; Open Tue-Sun.

Labrador Mountain – Wed 7:48a 1 new machine groomed 24 – 54 base 23 of 23 trails, 100% open, 4 of 6 lifts, Mon: 9a-4:30p; Tue-Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p.

Maple Ski Ridge – Wed 9:26a machine groomed 15 – 60 base 8 of 8 trails 100% open, 2 of 5 lifts, Wed-Fri: 3p-8p; Sat/Sun: 9a-6p.

McCauley – Wed 3:07p machine groomed 12 – 50 base 23 of 23 trails 100% open, 4 of 5 lifts, Mon, Wed-Fri: 9a-4:15p; Sat/Sun: 9a-4:15p Open Wed-Mon.

Mount Peter – Wed 7:29a machine groomed 36 – 72 base 13 of 13 trails 100% open, 5 of 6 lifts, Wed/Thu: 10a-7p; Fri: 10a-8p; Sat 8:30a-8p Sun: 8:30a-6p; Open Wed-Sun.

Oak Mountain – Wed 6:08p packed powder machine groomed 12 – 48 base 18 of 22 trails 82% open, 3 of 4 lifts, Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Fri-Sun.

Peek n Peak – Wed 4:39p packed powder machine groomed 12 – 48 base 26 of 26 trails 100% open, 25 acres, 9 of 10 lifts, Mon-Thu: 9:30a-9p; Fri: 9:30a-10p Sat: 8:30a-1a; Sun 8:30a-9p.

Plattekill – Wed 8:00a 3 new machine groomed 24 – 32 base 37 of 38 trails 97% open, 4 of 4 lifts, Fri: 8:45a-4:15p; Sat/Sun: 8:45a-4:15p Open Fri-Sun.

Royal Mountain – Wed 8:02a machine groomed 15 – 24 base 16 of 16 trails 100% open, 3 of 3 lifts, Sat/Sun: 9a-4p; Open Sat/Sun.

Snow Ridge – Wed 3:45p machine groomed 18 – 42 base 22 of 22 trails 100% open, 5 of 6 lifts, Wed: 10a-4p; Thu/Fri: 10a-9p; Sat/Sun: 9a-4p Open Wed-Sun.

Song Mountain – Wed 8:03a 1 new machine groomed 24 – 54 base 24 of 24 trails, 100% open, 2 of 5 lifts, Tue-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p; Sat: 9a-6p Sun: 9a-4:30p; Open Tue-Sun.

Swain – Wed 3:23p packed powder machine groomed 30 – 60 base 35 of 35 trails, 100% open 10 miles, 120 acres, 4 of 5 lifts, Mon-Wed: 1p-9p; Thu/Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

Thunder Ridge – Wed 7:15p powder machine groomed 18 – 36 base 19 of 22 trails 86% open, 4 of 6 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p Feb 21: 9a-9p.

Titus Mountain – Wed 8:04a packed powder machine groomed 22 – 26 base 50 of 50 trails 100% open, 6 of 10 lifts, Mon-Thu: 10-4:30p; Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4:30p.

Toggenburg – Wed 12:58p 4 new machine groomed 18 – 66 base 21 of 25 trails 84% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p.

West Mountain – Wed 11:49a machine groomed 31 – 43 base 31 of 31 trails 100% open, 4 of 4 lifts, sm Mon: 3p-9p; Tue-Fri: 10a-9; Sat/Sun: 8:30a-6p.

Whiteface – Wed 11:45a 2 new packed powder machine groomed 34 – 42 base 82 of 87 trails 91% open, 20 miles, 255 acres, 9 of 12 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Willard Mountain – Wed 5:21p machine groomed 16 – 28 base 14 of 18 trails 78% open, 5 of 6 lifts, Wed: 5p-9p; Thu: 12p-9p; Fri: 10a-9p Sat/Sun: 9a-6p; Open Wed-Sun.

Windham Mountain – Wed 2:35p 1 new packed powder machine groomed 24 – 36 base 47 of 54 trails, 87% open, 270 acres, 9 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Woods Valley – Wed 8:06a 3 new machine groomed 24 – 46 base 21 of 21 trails 100% open, 4 of 6 lifts, Wed-Thu: 4p-9p; Fri: 10a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Cascade XC – Wed 7:17a 1 new powder 3 – 3 base 9 miles

Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p.

Garnet Hill Lodge XC – Wed 9:31a packed powder machine groomed 10 – 14 base 45 of 34 trails, 28 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Gore Mountain XC – Wed 3:19p frozen granular machine groomed 11 – 26 base 10 of 12 trails 2 miles Wed-Fri: 3p-6p; Sat-Sun: 8:30a-6p; Sat 2/13-Sun 2/21: 8:30a-6p.

Lapland Lake XC – Wed 10:37a packed powder machine groomed 12 – 16 base 16 of 17 trails 22 miles Mon-Fri: 10a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p.

Olympic Sports Complex XC – Wed 5:30a 1 new packed powder machine groomed 8 – 36 base 20 of 24 trails, 31 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p.

Osceola Tug Hill XC – Wed 6:13a 1 new packed powder machine groomed 30 – 32 base 18 of 18 trails, 17 miles Mon-Fri: 10a-5p; Sat/Sun: 10a-5p.

Pineridge XC – Wed 6:12a powder machine groomed 7 – 9 base 19 of 19 trails 19 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Ski Osceola – Wed 7:14a machine groomed 30 – 30 base 12 miles

Mon-Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 10a-4:30p.

Pennsylvania=

Bear Creek – Wed 3:43a packed powder machine groomed 24 – 52 base 23 of 23 trails 100% open, 6 of 6 lifts, Mon-Thu:9a-9p; Fri: 9a -10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Blue Knob – Wed 12:56p 4 new machine groomed 36 – 40 base 32 of 34 trails 94% open, 3 of 5 lifts, sm Mon-Wed: 10a-7p,Thu: 10a-9p;Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p, Sun: 9a-8p.

Blue Mountain – Wed 7:08a machine groomed 42 – 60 base 40 of 40 trails 100% open, 16 miles, 171 acres, 11 of 16 lifts, Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 8a-9p.

Camelback – Wed 9:49a machine groomed 36 – 36 base 39 of 40 trails 100% open, 9 of 16 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 8:30a-9p.

Elk Mountain – Wed 7:39a 2 new machine groomed 36 – 60 base 27 of 27 trails 100% open, 6 of 7 lifts, Mon-Thu: 8:30a-4:30p;Fri: 8:30a-9p Sat: 8:30a-9p;Sun: 8:30a-4p.

Hidden Valley – Wed 2:57p 3 new machine groomed 42 – 54 base 26 of 26 trails, 100% open, 7 of 9 lifts, Mon-Thu: 10a-4:30p;Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-7p.

Jack Frost – Wed 8:56a machine groomed 24 – 30 base 33 of 34 trails 97% open, 7 of 21 lifts, Mon-Fri: JF 9a-4p; BB: 3p-9p; Sat/Sun: JF: 8a-4p BB: Sat: 8a-9p; Sun: 8a-8p.

Liberty Mountain – Wed 8:58a machine groomed 12 – 16 base 19 of 19 trails 100% open, 5 of 8 lifts, Mon-Wed: 10a-6p; Thu-Fri: 10a-10p; Sat: 8a-10p Sun: 8a-8p.

Montage Mountain – Wed 9:01a packed powder machine groomed 24 – 30 base 26 of 26 trails 100% open, 5 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

Mount Pleasant – Wed 9:02a machine groomed 18 – 42 base 10 of 10 trails 100% open, 2 of 2 lifts, Mon-Thu: 3:30p-9p; Fri: 11a-10p; Sat: 9:30a-10p Sun: 9:30a-9p.

Mystic Mountain at Nemacolin Woodlands – Operating no details 2020-2021 Passholders and Guests Only.

Roundtop – Wed 9:11a machine groomed 20 – 20 base 20 of 20 trails 100% open, 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-6p; Sat/Sun: 9a-9p.

Seven Springs – Wed 9:13a machine groomed 40 – 48 base 32 of 33 trails 97% open, 11 of 14 lifts, Mon-Fri: 9a-6p; Sat/Sun: 9a-9p.

Shawnee Mountain – Wed 9:47a machine groomed 45 – 73 base 20 of 23 trails 87% open, 82 acres, 6 of 11 lifts, Mon-Wed: 9a-4p; Thu/Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

Ski Big Bear – Wed 9:56a machine groomed 18 – 36 base 18 of 18 trails 100% open, 7 of 7 lifts, Mon: 9a-4:30p; Thu/Fri: 9a-9p; Sat: 8a-9p Sun: 9a-7p; Open Thu-Mon.

Ski Sawmill – Wed 9:43a machine groomed 12 – 36 base 13 of 13 trails 100% open, 2 of 5 lifts, Tue/Thu/Fri: 1p-9p; Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p Open Tue/Thu-Sun.

Spring Mountain – Wed 8:58a packed powder machine groomed 36 – 48 base 7 of 8 trails 95% open, 5 of 6 lifts, Mon-Fri: 9:30p-9p; Sat/Sun: 8:30a-9p.

Tussey Mountain – Wed 9:41a machine groomed 10 – 20 base 6 of 8 trails 75% open, 2 of 5 lifts, Mon-Fri: 1p-9p; Sat/Sun: 9a-5p.

Whitetail – Wed 9:31a machine groomed 32 – 32 base 24 of 25 trails 96% open, 4 of 9 lifts, Mon-Wed: 9a-5p;Thu/Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-8p.

Rhode Island=

Yawgoo Valley – Wed 6:28a 2 new machine groomed 12 – 48 base 8 of 12 trails 67% open, 2 miles, 22 acres, 2 of 4 lifts, Mon-Wed: 3p-8p;Thu/Fri: 10a-8p Sat: 9a-8p;Sun: 9a-4p.

Vermont=

Bolton Valley – Wed 7:04a 2 new packed powder machine groomed 24 – 36 base 71 of 71 trails, 100% open, 6 of 6 lifts, Mon: 9a-4p; Tue-Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-5p.

Bromley Mountain – Wed 7:31a 2 new machine groomed 31 – 45 base 37 of 47 trails, 77% open, 143 acres, 6 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Burke Mountain – Wed 6:46a machine groomed 14 – 28 base 36 of 50 trails 72% open, 4 of 4 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Jay Peak – Wed 6:22a 3 new machine groomed 25 – 49 base 81 of 81 trails 100% open, 8 of 9 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Killington – Wed 4:00p machine groomed 36 – 40 base 155 of 155 trails 100% open, 73 miles, 1526 acres, 21 of 22 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p.

Mad River Glen – Wed 5:46a 2 – 3 new variable machine groomed 12 – 18 base 52 of 52 trails, 100% open, 5 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p.

Magic Mountain – Wed 10:11a 3 new machine groomed 18 – 36 base 46 of 50 trails, 92% open, 23 miles, 180 acres, 4 of 6 lifts, Thu/Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p; Open Thu-Sun.

Middlebury Snow Bowl – Wed 6:45a 2 new machine groomed 58 – 68 base 12 of 17 trails, 71% open, 3 of 4 lifts, Wed-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p Open Wed-Sun.

Mount Snow – Wed 9:12a 4 new machine groomed 36 – 36 base 75 of 87 trails 86% open, 17 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8a-4p.

Okemo Mountain – Wed 6:53a 1 new machine groomed 29 – 35 base 102 of 121 trails, 84% open, 38 miles, 578 acres, 20 of 20 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8a-4p.

Pico – Wed 4:01p packed powder machine groomed 24 – 30 base 55 of 58 trails, 95% open 19 miles, 257 acres, 7 of 7 lifts, Mon/Thu/Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p Open Thu-Mon.

Ski Quechee – Wed 7:36a powder machine groomed 24 – 40 base 13 of 13 trails 100% open, 3 of 3 lifts, Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Feb 15-21: 9a-4p.

Smugglers Notch – Wed 4:26p 4 new packed powder machine groomed 16 – 48 base 75 of 78 trails, 96% open, 300 acres, 8 of 8 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8a-4p.

Stowe – Wed 6:23a 3 new packed powder machine groomed 24 – 48 base 112 of 116 trails 97% open, 42 miles, 12 of 13 lifts, Mon-Fri: 8a-4p; Sat/Sun: 7:30a-4p.

Stratton Mountain – Wed 6:40a 7 new machine groomed 24 – 24 base 95 of 99 trails, 96% open, 510 acres, 11 of 11 lifts, Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p.

Sugarbush – Wed 6:29a 1 new machine groomed 48 – 72 base 111 of 111 trails 100% open, 53 miles, 484 acres, 16 of 16 lifts Mon-Fri: 8a-4p (Mt. Ellen)Mon-Fri: 9a-4p (Lincoln Peak); Sat/Sun: 8a-4p.

Suicide Six – Wed 8:25a 2 new machine groomed 14 – 50 base 19 of 24 trails 79% open, 3 of 3 lifts, Wed-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Open Wed-Sun.

Viking Nordic XC – Wed 6:41a 2 new machine groomed 16 – 24 base 22 of 22 trails, 17 miles Mon-Fri: 9a-5p; Sat/Sun: 9a-5p.

Wild Wings XC – Wed 7:24a 1 new packed powder machine groomed 18 – 26 base 9 of 10 trails 12 miles Mon-Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p.

Woodstock XC – Wed 8:50a 1 new machine groomed 15 – 27 base 38 of 43 trails 25 miles Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

SOUTHEAST=

Alabama=

Cloudmont – Opening Soon for Snow Sports

Maryland=

Wisp – Wed 1:34p 5 new machine groomed 32 – 32 base 33 of 34 trails 97% open, 11 of 16 lifts, Mon-Wed: 9a-5p; Thu-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-5p.

North Carolina=

Appalachian Ski – Wed 8:05a machine groomed 74 – 94 base 12 of 12 trails 100% open, 6 of 6 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 9a-10p.

Beech Mountain – Wed 9:47a machine groomed 44 – 80 base 17 of 17 trails 100% open, 7 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p Sun: 9a-9p.

Cataloochee – Wed 7:59a frozen granular machine groomed 53 – 83 base 17 of 18 trails 94% open, 56 acres, 5 of 5 lifts, sm Mon-Fri: 9a-10p; Sat/Sun: 8:30a-10p.

Sapphire Valley – Wed 2:23p machine groomed 77 – 77 base 2 of 2 trails 100% open, 1 of 3 lifts, sm Fri: 12p-8p; Sat: 9a-8p;Sun: 9a-6p; Open Fri-Sun.

Sugar Mountain – Wed 8:14a packed powder machine groomed 40 – 94 base 21 of 21 trails 100% open, 6 of 7 lifts, Mon-Fri: 9a-4:30p/6p-10p Sat/Sun: 9a-4:30p/6p-10p.

Wolf Ridge – Wed 2:25p machine groomed 26 – 68 base 6 of 17 trails 35% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-10p; Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p.

Tennessee=

Ober Gatlinburg – Wed 7:47a machine groomed 40 – 55 base 9 of 10 trails 90% open, 3 of 4 lifts, Mon-Thu: 12a-7p; Fri: 12a-8p; Sat: 10a-8p Sun 12p-7p.

Virginia=

Bryce Resort – Wed 11:58a machine groomed 60 – 60 base 8 of 8 trails 100% open, 3 of 7 lifts, Mon-Thu: 9a-4:30p;Fri: 9a-8:30p; Sat: 9a-8:30p Sun: 9a-4:30p.

Massanutten – Wed 7:44a machine groomed 46 – 46 base 15 of 15 trails 100% open, 6 of 8 lifts, sm Mon: 9a-9p; Tue-Thu: 9a-5p;Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

The Homestead – Wed 7:18a machine groomed 48 – 48 base 7 of 10 trails 70% open, 2 of 2 lifts, Thu: 12p-4:30p; Fri: 9a-4:30p; Sat/Sun: 9a-4:30p Open Thu-Sun.

Wintergreen – Wed 7:43a machine groomed 50 – 50 base 26 of 26 trails 100% open, 4 of 5 lifts, Mon-Fri: 9a-9p; Sat/Sun: 9a-9p.

West Virginia=

Canaan Valley – Wed 6:07a frozen granular machine groomed 30 – 40 base 37 of 47 trails 79% open, 4 of 5 lifts, Mon-Thu: 9a-4:30p; Fri: 9a-6p; Sat: 9a-6p Sun: 9a-4:30p.

Snowshoe Mountain – Wed 7:05a 2 new machine groomed 55 – 55 base 61 of 60 trails, 100% open, 261 acres, 12 of 14 lifts, sm Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p.

Timberline Mountain – 9:41a

Winterplace – Wed 12:17p machine groomed 28 – 48 base 24 of 27 trails 89% open, 7 of 9 lifts, Mon: 9a-9p;Tue/Wed: 9a-4p;Thu/Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p.

White Grass XC – Wed 7:36a 4 new powder machine groomed 6 – 16 base 45 of 45 trails, 31 miles Mon-Fri: 9a-6p; Sat/Sun: 8a-6p.

