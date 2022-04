Arizona Snowbowl – Wed 6:43a machine groomed 57 – 57 base 29 of 48 trails 60% open, 3 of 8 lifts, Thu/Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 10a-4p; Open Thu-Sun.

California=

Bear Valley – Wed 5:57a machine groomed 41 – 41 base 30 of 75 trails 40% open, 4 of 10 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Apr 17: Last day.

Boreal – Wed 6:11a machine groomed 115 – 115 base 27 of 35 trails, 77% open 5 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-8p; Sat/Sun: 9a-8p; Apr 17: Last day.

Heavenly – Wed 9:25a 1 new spring snow machine groomed 18 – 61 base 21 of 97 trails 22% open, 1037 acres, 8 of 29 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p Apr 24: Last day.

Kirkwood – Wed 6:34a 2 new machine groomed 40 – 57 base 41 of 90 trails 45% open, 1035 acres, 5 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p May 01: Last day.

Mammoth – Wed 9:59a powder machine groomed 37 – 75 base 154 of 154 trails 100% open, 3500 acres, 23 of 25 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p; May 31: Last day.

Northstar – Wed 6:04a 2 new machine groomed 19 – 72 base 49 of 100 trails 49% open, 2532 acres, 8 of 20 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p Apr 17: Last day.

Palisades Tahoe – Wed 6:41a 1 – 4 new machine groomed 8 – 83 base 167 of 270 trails, 62% open, 17 of 42 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p May 01: Last day.

Snow Summit – Wed 10:51a 12 – 12 base 7 of 32 trails 23% open, 2 of 15 lifts, Mon-Fri: 8:30a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p Apr 16: Last day.

Snow Valley – Closed for Snow Sports

Soda Springs – Wed 5:56a 7 new powder machine groomed 50 – 50 base 19 of 20 trails, 95% open, 6 of 6 lifts, Mon/Thu/Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 9a-4p Open Mon/Thu-Sun Apr 17: Last day.

Sugar Bowl – Wed 6:14a 5 new powder machine groomed 17 – 70 base 70 of 103 trails 68% open, 6 of 13 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun 9a-4p; Apr 17: Last day.

Mt Rose – Wed 7:05a machine groomed 20 – 60 base 44 of 65 trails, 68% open 1000 acres, 6 of 8 lifts, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Apr 17: Last day.

PACIFIC NORTH=

Idaho=

Brundage – Closed for Snow Sports

Lookout Pass – Wed 8:08a machine groomed 49 – 69 base 33 of 38 trails, 18 miles 510 acres, 3 of 4 lifts, 87% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p Apr 17: Last day.

Schweitzer – Closed for Snow Sports

Sun Valley – Wed 5:13a 3 new machine groomed 40 – 62 base 55 of 128 trails 5 of 17 lifts, 43% open,

Oregon=

Mt Bachelor – Wed 6:51a machine groomed 105 – 128 base 110 of 121 trails 7 of 15 lifts, 91% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; May 29: Last day.

Mt Hood Meadows – Wed 5:34a packed powder machine groomed 142 – 180 base 55 of 87 trails 9 of 12 lifts, 63% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; May 07: Last day.

Timberline – Wed 5:54a powder machine groomed 164 – 164 base 5 of 9 lifts, 56% open Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Washington=

Crystal Mountain – Wed 12:24p 2 new packed powder machine groomed 106 – 106 base 72 of 85 trails, 7 of 11 lifts, 85% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 8:30a-4p May 01: Last day.

Mission Ridge – Closed for Snow Sports 13 new

Mt Baker – Reopen 04/15 6 new machine groomed 164 – 185 base Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p.

Stevens Pass – Wed 1:35p machine groomed 108 – 108 base 36 of 77 trails 7 of 14 lifts, 47% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; May 01: Last day.

Summit at Snoqualmie Alpental – Wed Reopen 04/16 machine groomed 109 – 180 base 22 of 24 trails, 4 of 5 lifts, 92% open, Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p Open Fri-Sun Apr 24: Last day.

White Pass – Wed 5:52a machine groomed 83 – 134 base 40 of 47 trails 5 of 8 lifts, 85% open, Mon-Fri: 8:45a-4p; Sat/Sun: 8:45a-4p May 01: Last day.

CANADA=

British Columbia=

Fernie Alpine – Wed 7:36a variable machine groomed 47 – 114 base 73 of 142 trails 51% open, 5 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Apr 17: Last day.

Grouse Mountain – Wed 6:09a machine groomed 122 – 165 base 31 of 33 trails 94% open, 4 of 5 lifts Mon-Fri: 11a-8p; Sat/Sun: 9a-9p; May 01: Last day.

Kicking Horse – Wed 3:29a packed powder machine groomed 96 – 96 base 86 of 129 trails 67% open Mon-Fri: 10a-3p; Sat: 9a-7p Sun: 9a-3:30p; Apr 17: Last day.

Last Frontier Heli Bell 2 – Wed 6:04a 8 new powder 142 – 142 base Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Last Frontier Heli Ripley Creek – Wed 6:02a variable 236 – 236 base Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

Panorama Mountain – Wed 6:06a packed powder machine groomed 9 – 61 base 113 of 135 trails 84% open, 10 of 10 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Apr 17: Last day.

Revelstoke Mountain – Wed 5:59a machine groomed 117 – 117 base 34 of 42 trails 81% open, 5 of 5 lifts Mon-Fri: 8:30a-3p; Sat/Sun: 8:30a-3p Apr 17: Last day.

Whistler Blackcomb – Wed 6:06a hard packed machine groomed 109 – 109 base 239 of 240 trails 100% open, 8171 acres, 24 of 37 lifts Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p; Apr 17: Last day.

Quebec=

Le Massif – Wed 7:04a spring snow machine groomed 24 – 24 base 43 of 53 trails, 81% open 3 of 6 lifts Mon-Fri: 10a-4p; Sat/Sun: 10a-4p; Apr 17: Last day.

Mont Sainte Anne – Wed 6:15a corn snow machine groomed 14 – 26 base 71 of 71 trails 100% open, 45 miles, 547 acres, 6 of 9 lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p; Apr 24: Last day.

Mont Sutton – Reopen 04/15 Apr 15: Last day.

Sommet Saint Sauveur – Wed Reopen 04/15 spring snow machine groomed 28 – 28 base 17 of 40 trails, 43% open, 3 of 8 lifts Mon-Fri: 8:30a-5p; Sat/Sun: 8:30a-5p May 08: Last day.

Stoneham – Closed for Snow Sports

Tremblant – Wed 9:14a machine groomed 39 – 39 base 75 of 102 trails, 74% open 7 of 14 lifts Mon-Fri: 8:30a-3:45p; Sat/Sun: 8:30a-3:45p Apr 17: Last day.

Val D Irene – Wed Reopen 04/15 machine groomed 39 – 39 base 23 of 27 trails 85% open, 2 of 4 lifts Thu/Fri: 9a-3p; Sat/Sun: 9a-3p; Open Thu-Sun Apr 24: Last day.

Alberta=

Banff Norquay – Wed 8:41a machine groomed 48 – 48 base 40 of 60 trails 67% open, 5 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat-Sun: 9a-9p; Apr 18: Last day.

Castle Mountain – Closed for Snow Sports

Lake Louise – Wed 5:54a spring snow machine groomed 63 – 99 base 151 of 161 trails 94% open, 10 of 11 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; May 08: Last day.

Marmot Basin – Wed 7:05a spring snow machine groomed 59 – 59 base 91 of 91 trails 100% open, 7 of 7 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; May 01: Last day.

Nakiska – Wed 7:02a machine groomed 53 – 53 base 70 of 79 trails, 89% open 6 of 6 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p; Apr 24: Last day.

Sunshine Village – Wed 5:30a machine groomed 87 – 88 base 132 of 145 trails 91% open, 11 of 13 lifts Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p.

ALASKA=

Alaska=

Alyeska Resort – Wed 5:05a machine groomed 40 – 192 base 71% open, 5 of 7 lifts Mon-Fri: 11a-6p; Sat/Sun: 11a-6p; Apr 15: Last day.

CANADA=

Quebec=

Station Mont Sainte Anne XC – Closed for Snow Sports